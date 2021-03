Inspiratia lui Mirel Radoi! Florin Tanase a deschis scorul impotriva Macedoniei de Nord! Primul gol la nationala pentru golgheterul Ligii 1

Romania a intalnit pe teren propriu Macedonia de Nord in primul meci din preliminariile pentru Campionatul Mondial.

Dupa un inceput echilibrat de meci in care ambele echipe au avut cate doua ocazii, Florin Tanase a intrat in scena si a deschis scorul.

In minutul 28 Chiriches, in urma unei faze fixe, Chiriches a dat peste cap apararea adversa cu o pasa excelenta in adancime pentru Tanase. Fotbalistul FCSB-ului a dejucat iesirea la offside a fundasilor nord-macedoneni si a scapat singur cu portarul, pe care l-a executat cu mult calm.

Este primul gol la nationala Romaniei pentru Florin Tanase, care este golgheterul la zi al Ligii 1 cu 18 goluri marcate in 24 de meciuri.