Duel extrem de important in grupa Romaniei: Germania - Islanda | Spania joaca pe teren propriu cu Grecia, Zlatan poate reveni in nationala Suediei | Toate rezumatele sunt pe PRO X si www.sport.ro dupa 23:00

In grupa Romaniei Germania primeste vizita Islandei intr-un meci ca se va disputa la Duisburg. Este un meci extrem de important pentru nationala lui Radoi in economia calificarii, in contextul in care echipa lui Low pare usor favorita la primul gol, iar Romania ar urma sa se bata la locul doi in principal cu Islanda, dar si cu Macedonia de Nord.

Un alt meci interesant este cel dintre Spania si Grecia de la Granada. Nationala lui Luis Enrique nu isi permite pasi gresiti in lupta pentru primul loc, in conditiile in care principala rivala Suedia are un meci accesibil pe teren propriu cu Georgia, in ceea ce poate reprezenta revenirea lui Ibrahimovic la nationala dupa o pauza de aproape 4 ani.

Anglia are un meci usor pe teren propriu impotriva nationalei statului San Marino, iar Italia joaca de asmenea pe teren propriu cu Irlanda de Nord.

Toate rezumatele meciurilor din preliminariile pentru Mondial vor fi pe PRO X si pe WWW.SPORT.RO dupa ora 23:00.