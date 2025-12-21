La FCSB, autoritatea antrenorului a fost călcată în picioare de patronul echipei. Iar consecințele se văd, inclusiv când e o perioadă bună, ca acum, iar echipa a ajuns la o serie de opt partide, în campionat, fără înfrângere: 5 victorii, 3 egaluri.

Duminică, în timpul derby-ului câștigat cu Rapid, Daniel Bîrligea a făcut „circ“ pe teren, în momentul schimbării sale, după cum Sport.ro a arătat aici. După acest derapaj al vârfului de 25 de ani, patronul Gigi Becali a comentat reacția jucătorului, în cadrul intervenției sale, la Prima Sport.

„Golul lui Olaru e gol de mare atacant. Mi-ar fi plăcut să dea Bîrligea. De ce faci tu pe supăratul? Problema lor, amenzi și cu asta basta! Dar, având în vedere că s-a zbătut toată săptămâna ca să joace, a dat pasă de gol, a scăpat de amendă. El nu știe că schimbarea care s-a făcut a fost programată. Olaru în stânga și intră Stoian și cu Edjouma. A fost programată de cinci zile. De unde să știe el ce programăm noi? Era programată la pauză, să joace o repriză. El a jucat 70 de minute. El a pierdut toate mingile, nu a câștigat niciun duel. Oricum, nu primește amendă, primește și o primă. Am bătut-o pe Rapid, suntem la patru puncte de ei (n.r. - cu referire la înjumătățirea punctelor după sezonul regulat). Nu îmi mai e teamă deloc de play-off“, a spus Gigi Becali.

