Gigi Becali este convins că echipa sa va reuși să recupereze punctele pierdute în prima parte a campionatului regulat și va reuși să intre în play-off cu șanse reale la titlu.

Gigi Becali: ”Mai este încă unul cu care negociem!”

Gigi Becali a vorbit din nou despre transferurile prin care își dorește să o întărească pe FCSB în următoarea perioadă de transferuri.

Finanțatorul roș-albaștrilor spune că a rezolvat deja primele două mutări importante din această iarnă: transferul lui Andre Duarte, care a venit liber de contract de la Ujpest, și prelungirea contractului lui Malcom Edjouma, care până de curând se afla pe lista neagră a patronului de la FCSB.

Becali spune însă că se află în discuții cu alți doi jucători. Primul, Kevin Ciubotaru, fundașul lateral al celor de la Hermannstadt, care a spus că va discuta cu cei din conducerea FCSB imediat ce va începe pauza competițională, dar și un fotbalist portughez, pe care Gigi Becali a refuzat să îl numească.

Deși s-a vehiculat că negocierile s-au încheiat din cauza unor neînțelegeri cu agentul fotbalistului, Gigi Becali susține, însă, că discuțiile continuă și, cel mai probabil, impresarul fotbalistului se va ”înmuia”.

”Am doi jucători și mai aduc încă trei. (n.r. Andre Duarte și mai cine?) Păi nu am prelungit cu Edjouma? Mai este unul care este semnat. Mai este încă unul cu care negociem. E vorba și de Kevin Ciubotaru și de un portughez. Nu e din România, e din Portugalia. Agentul o să se înmoaie. Eu iau jucători pe un an ca să pot să îi verific”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Ciubotaru: ”Nu am refuzat oferta de la FCSB!”

Ciubotaru nu exclude posibilitatea să semneze în această iarnă cu FCSB, însă a recunoscut că și-ar dori să facă pasul în fotbalul din Olanda, campionat care îl poate propulsa într-un campionat și mai puternic.

”Vom vedea acum de sărbători ce se întâmplă. Nu am refuzat (n.r. oferta de la FCSB). M-a sunat acum vreo două luni domnul Mihai Stoica și am zis că vreau să mă concentrez până la ultimul meci din anul acesta. Acuma da, vom discuta, pentru că așa am promis.

Cred că fiecare jucător român își dorește performanța și să joace la cel mai înalt nivel. Mie îmi place foarte mult Olanda pentru că promovează foarte mult tinerii și de acolo se lansează în campionatele și mai puternice”, a spus Ciubotaru după meci.

