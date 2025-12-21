Dacă Universitatea Craiova o va învinge pe Csikszereda Miercurea Ciuc, atunci oltenii vor urca pe prima poziție a clasamentului.

Constantin Gâlcă: ”Nu poți să revii de fiecare dată contra FCSB-ului!”

Constantin Gâlcă a dat vina pe greșelile individuale ale elevilor săi pentru eșecul suferit în derby-ul cu FCSB. Antrenorul giuleștenilor spune că elevii săi nu au dat dovadă de personalitate și nu au mai reușit să revină în joc contra campioanei României.

De altfel, Gâlcă a transmis că nu a fost deloc mulțumit de felul în care echipa sa a început meciul.

”Am început meciul la fel ca în tur, am pierdut 45 de minute. A doua repriză am început să jucăm, dar am făcut greșeli foarte mari. Nu poți să revii de fiecare dată contra FCSB-ului. Nu am avut acest curaj, această personalitate în teren. E o echipă bună. Trebuie să începem meciul așa cum am făcut a doua repriză. Nu am arătat bine în ultimele etape.

Păcat de suporteri, cel puțin de când am venit eu ei au fost în număr foarte mare. FCSB are jucători valoroși, calitate individuală, e o echipă care poate intra în play-off și se poate bate la titlu. Pentru mine avea prim-planul și a fost împins din spate. Dar decizia a fost luată de arbitru și o știți”, a spus Costel Gâlcă.

