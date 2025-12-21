Rapid a încheiat anul pe primul loc al Superligii, însă cu mari motive de îngrijorare! Pentru că, în ultimele patru meciuri oficiale, echipa n-a bătut pe nimeni.

După 1-2 cu FC Argeș, în cupă, au fost ultimele trei etape din campionat, fără vreun meci câștigat: 0-0 cu FC Botoșani (deplasare), 0-2 cu Oțelul (acasă) și acest 1-2 cu FCSB pe Arena Națională.

Pe fondul acestei situații, Costel Gâlcă a venit la interviul de după derby și s-a plâns de nivelul lotului, spunând că are nevoie de jucători. Auzind această declarație, Cristi Săpunaru a reacționat acid, în studioul Digi Sport, punând la zid tehnicianul de 53 de ani. Cu precizarea că Săpunaru, îndepărtat de actuala conducere, are un „dinte“ împotriva Rapidului, în momentul de față.

„Nu cred că e bine (n.r. – ce zis Gâlcă). Pentru că el stă cu jucătorii. Astfel de discuții trebuie să le ai cu conducerea. Eu n-aș fi dat niciodată o asemenea declarație. Niciodată!“, a apus Săpunaru.

