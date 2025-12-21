Neamțul a antrenat-o din 2015 până în 2024 pe Liverpool, unde a strâns 489 de apariții la cârma echipei și a înregistrat o medie de 2,07 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



Ulterior, Klopp a luat șase luni pauză, iar de la începutul lui 2025 a fost numit Global Sports Director la Red Bull, având în subordine șase cluburi: RB Leipzig, RB Bragantino, RB New York, Leeds și Paris FC.



Surpriză uriașă! Patronul a intervenit și i-a promis lui Jurgen Klopp două lucruri ca să accepte postul de antrenor



Potrivit Defensa Central, citat de Transfer News Live, Real Madrid încearcă să-l convingă pe Jurgen Klopp să accepte oportunitatea de a-i lua locul lui Xabi Alonso la finalul actualei stagiuni pe banca tehnică.



Sursa menționată a indicat faptul că Florentino Perez e cel care comunică cu antrenorul neamț. Patronul i-a și promis două lucruri fostului tehnician de la Liverpool.



”Un fundaș central de elită și un mijlocaș care poate crește ritmul jocului”, a indicat Transfer News Live citând Defensa Central într-o postare publicată pe rețelele social media.

