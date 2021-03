"A fost surpriza serii! Nu ma asteptam sa fie asa!" Reactia lui Stoichita dupa meciul nebun de pe Arena Nationala! Ce asteapta de la partida cu Germania

Romania a castigat cu emotii meciul din startul preliminariilor Campionatului Mondial din 2022.

Chiar daca au condus cu 2-0, "tricolorii" s-au vazut egalati in minutul 83, dar au gasit puterea sa revina gratie golului inscris de Ianis Hagi, in minutul 86, care a adus victoria.

La finalul partidei de pe Arena Nationala, Mihai Stoichita a vorbit despre prestatia Romaniei si despre asteptarile pe care le are de la meciul urmator, cel cu Germania. Directorul tehnic al Federatiei Romane de Fotbal a spus ca l-au surprins macedonenii care au aratat mai bine decat se astepta.

"Pentru mine, Macedonia a fost surpriza serii. Pe Pandev si alti 2-3 jucatori ii stiam, dar nu ma asteptam sa fie asa o echipa cu vana, cu stiinta jocului. Credeam ca nu ne vor pune ei probleme, ca nu va fi un meci in care sa ne chinuim. Daca suntem cinstiti, meciul putea avea diferite turnuri.

Au avut si ei ocazii, am avut si noi foarte multe. Bine ca am luat 3 puncte, ca am demonstrat ca putem ataca si ca cei care au dat golurile sunt jucatori care au aparut in echipa nationala in ultima vreme. Valul nou de jucatori confirma. Mai trebuie puse la punct multe lucruri, e bine ca Mirel a revenit la echipa. E importanta prezenta antrenorului.

Un meci nul cu Germania l-as considera o victorie. Uitam ca suntem intr-o perioada de reconstructie a echipei nationale, diferenta de valoare intre Bundesliga si campionatul romanesc e imensa la momentul actual. Sapte puncte din aceste trei meciuri ar fi foarte bune pentru noi", a declarat Mihai Stoichita, la DigiSport.

Pentru Romania urmeaza meciurile cu Germania, pe 28 martie, live pe Pro TV, si Armenia, pe 31 martie, live pe Pro X. Partidele vor fi transmise IN DIRECT pe WWW.SPORT.RO.