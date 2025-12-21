VIDEO Bayern Munchen, o mașinărie invincibilă cu ”monstrul” Harry Kane! Număr uluitor de goluri înscrise în Bundesliga

Bayern Munchen, o mașinărie invincibilă cu "monstrul" Harry Kane! Număr uluitor de goluri înscrise în Bundesliga
Bavarezii au mai bifat o victorie la scor, în deplasare.

Bayern Munchen s-a impus duminică, în deplasare, cu 4-0 în faţa lui Heidenheim, în etapa a 15-a din Bundesliga.

Josip Stanisic a marcat primul gol al meciului, în minutul 15, iar Michael Olise a stabilit scorul pauzei, în minutul 32. 

Repriza secundă l-a adus pe Stanisic în postura de pasator decisiv la reușita lui Luis Diaz din minutul 86, iar golgheterul Harry Kane nu putea să lipsească: englezul a închis tabela în minutul 90+2 după o fază personală de toată frumusețea.

Bayern a ajuns astfel la 84 de goluri în acest sezon: 55 în 15 meciuri din Bundesliga, 18 în 6 partide din Champions League, plus 10 în cele 3 întâlniri din DFB-Pokal (Cupa Germaniei) și încă un gol în Supercupa Germaniei.

”Monstrul” Harry Kane are acum 19 goluri în 15 etape din Bundesliga, în total 30 de goluri în 25 de partide în toate competițiile în acest sezon!

Clasamentul golgheterilor din Bundesliga: Harry Kane are 19 goluri, urmează un grup de jucători cu... 8 goluri

19 goluri: Harry Kane (Bayern Munchen)

8 goluri: Deniz Undav (VfB Stuttgart), Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Luis Diaz (Bayern Munchen)

7 goluri: Haris Tabakovic (Borussia Monchengladbach), Michael Olise (Bayern Munchen)

Clasamentul din Bundesliga: Bayern, lider fără înfrângere

Bayern conduce în Bundesliga, cu 41 de puncte, la nouă puncte peste echipa de pe locul secund, Borussia Dortmund. 

Heidenheim este penultima, cu 11 puncte.

