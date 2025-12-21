VIDEO Dennis Man, înjurat de coechipierii de la PSV! Ce i-au zis și de ce

Dennis Man, &icirc;njurat de coechipierii de la PSV! Ce i-au zis și de ce Stranieri
Meci slab făcut de internaționalul român în Eredivisie.

Dennis ManJoey VeermanPSV EindhovenPeter BoszEsmir Bajraktarević
PSV Eindhoven s-a impus cu scorul de 2-1 duminică pe terenul lui FC Utrecht în etapa cu numărul 17 din Eredivisie.

Dennis Man a fost titular pentru PSV, dar internaționalul român a rămas la vestiare la pauză, când antrenorul Peter Bosz l-a preferat în locul său pe Esmir Bajraktarevic.

Conform statisticilor Sofascore, Dennis Man a fost cel mai slab jucător dintre cei de la PSV: internaționalul român a fost notat cu 6.2.

Man a pierdut mingea de nu mai puțin de opt ori în prima repriză, iar cu un minut înainte de pauză românul și-a bătut de joc de un atac promițător când a pierdut dou balonul și i-a pus pe adversari într-o situație periculoasă pe contraatac.

Drept urmare, Joey Veerman, mijlocașul lui PSV Eindhoven, a luat foc: ”Cum s-a văzut și pe transmisia ESPN, mijlocașul lui PSV l-a înjurat pe Dennis Man: “F*cking hell, man!”, a explodat Veerman”, scrie VoetbalZone.

Man, considerat de olandezi ”veriga slabă” cu Utrecht

”PSV trebuia să-și ridice nivelul de joc în repriza a doua. Peter Bosz nu a avut nevoie de Dennis Man pentru asta. Acesta a rămas la vestiare și a fost înlocuit de Esmir Bajraktarevic. PSV a început repriza a doua într-un mod foarte diferit. Mai aproape de ceea ce ne-am obișnuit să vedem de la PSV: presing și dominare a posesiei”, au scris olandezii de la omroepbrabant.nl.

Și cei de la fcupdate.nl au fost de acord că înlocuirea lui Man a dus la revenirea lui PSV: ”Cu Esmir Bajraktarevic în locul lui Dennis Man, care a avut dificultăți, PSV a început repriza a doua ceva mai bine”.

