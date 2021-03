Traditia inedita pe care Mihaila o respecta dupa ce inscrie! Ce se intampla cu tricoul in care a marcat primul sau gol la echipa nationala

Valentin Mihaila a inscris un gol superb in poarta Macedoniei de Nord, in primul meci din preliminariile Mondialului din 2022.

In partida sa de debut pentru echipa de seniori a Romaniei, Mihaila a reusit un gol senzational, dupa un sut la coltul lung, ceea ce face ca tricoul in care a jucat sa fie unul special. Potrivit Fanatik, fotbalistul Parmei are un obicei pe care il respecta de fiecare data cand reuseste sa inscrie pentru prima data.

Mihaila ii ofera tricoul in care a inscris primul gol cadou iubitei sale. Aceasta traditie dateaza inca de cand fotbalistul juca la echipa secunda a Universitatii Craiova.

Astfel, iubita lui Valentin Mihaila a primit pana acum tricourile de joc in care fotbalistul a inscris pentru Craiova, Parma si pentru nationala de tineret, iar acum il va primi si pe cel din meciul cu Macedonia de Nord.

