Ilie Nastase, implicat direct in relatia Romaniei cu SUA: "Ma duc sa il vizitez la Casa Alba pe Biden! Daca el a vrut sa ma cunoasca, ma duc si eu acum la el!" Ce scrisoare i-a trimis noul presedinte SUA

Ilie Nastase este cunoscut de personalitati celebre din intreaga lume.

Fostul tenismen nu il cunoaste doar pe Donald Trump, ci si pe noul presedinte SUA, Joe Biden. Trump a fost invins de Biden, cel care a devenit al 46-lea presedinte al natiunii Americane. De asemenea, in septembrie, Nastase a marturist ca Donald Trump l-a apreciat mult cand juca tenis. In 2014, Biden a insistat sa il cunoasca pe Nastatase. Noul presedinte al Americii i-a cerut un cadou, iar apoi i-a multumit printr-o scrisoare memorabila. Nastase a declarat ca il va vizita pe Biden la Casa Alba, in momentul cand se va instala in nou functie.

"Mi-a trimis o scrisoare atat de frumoasa! Ai vazut, vorbeste de prietenia dintre Romania si SUA! Acum vreau sa ii scriu si eu o scrisoare si ma duc sa il vizitez la Casa Alba. Daca el a vrut sa ma cunoasca, vreau sa merg si eu la Casa Alb", a spus Nastase pentru ProSport.

ProSport a publicat si scrisoarea pe care presedintele american i-a trimis-o lui Ilie Nastase.

"Draga Ilie, iti transmit sincere multumiri pentru racheta norocoasa de Grand Slam. Dedicatia, dragostea ta si contributia la dezvoltarea tenisului sunt apreciate in intreaga lume.

Cadoul este un simbol veritabil al muncii, perseverentei si determinarii pe care le-ai depus in cariera. Vad aceleasi calitati si la compatriotii tai, iar Statele Unite se mandresc cu un aliat precum Romania. Din nou, multumesc pentru ca te-ai intalnit cu mine, dar si pentru cadou", i-a transmis Joe Biden.

Ilie Nastase a povestit firul intalnirii din 2014 cu Joe Bidan. Ei au avut o conversatie telefonica amuzanta, iar noul presedinte al Americii nu a vrut sa plece din Romania fara sa primeasca de la fostul lider ATP un cadoul pretios.

"El a venit aici acum cativa ani, in vizita, si eu candidam pentru postul acela de senator. M-a sunat domnul Ponta, era prim-ministru atunci. Ca Joe Biden vrea sa ma salute, sa ma vada. Eu nu il cunosteam, dar el ma stia.

Eram imbracat in haina militara, tocmai dezvelisem statuia lui Brancoveanu. Si m-am dus asa imbracat, in militar, iar agentii Secret Service nu m-au lasat sa intru la inceput. Stateam jos acolo si m-au chemat imediat. Tocmai terminasera intrunirea si au iesit afara toti. A venit spre mine omul: Ilie, nu-mi vine sa cred, esti general? Daca imi las si eu parul lung, ma faceti si pe mine general al Armatei Romane?

Apoi am plecat cu masina, aveam un Citroen vechi. Dupa 10 minute ma suna ambasadorul: Domnule Nastase, vrea domnul Biden sa vorbeasca cu dumneavoastra la telefon:

Ilie, am uitat sa iti spun, eu joc tenis. As vrea sa imi dai si mie cadou o racheta. Si m-am dus acasa, am luat racheta, i-am dus-o la ambasada. Si zice: Dar asta ce racheta este, ce ai castigat cu ea?’. Normal, eu nu eram prost sa ii spun Wimbledon sau Roland Garros. I-am spus: US Open, bineinteles!", a fost povestea incredibila a intalnirii dintre Ilie Nastase si Joe Biden.

Sursa foto: ProSport.

