Curg ofertele pentru Laszlo Balint! Dupa Sheffield Wednesday, o echipa din Cipru se intereseaza de antrenorul de la UTA

Antrenorul de 41 de ani de la UTA Arad, Laszlo Balint, este printre cei mai curtati tehnicieni romani ai momentului.

Dupa ce presa din Anglia a informat ca fostul antrenor de la Academica Clinceni, ASA Targu-Mures sau Metaloglobus ar fi in vizorul oficialilor lui Sheffield Wednesday, o alta echipa din afara Romaniei ar fi interesata de serviciile antrenorului aradenilor.

Potrivit Gazetei Sporturilor, ocupanta locului 4 din prima liga cipriota, Olympiakos Nicosia, s-ar gandi la numirea lui Balint in pozitia de antrenor. Dupa cum informeaza sursa citata, cipriotii ar fi dispusi sa ii ofere romanului un salariu lunar de 10.000 de euro. Ramane de vazut insa daca aceasta tranzactie se va concretiza, intrucat Balint are in continuare contract cu UTA.

Interesul lui Olympiakos pentru Balint vine la doua zile dupa ce site-ul sport-fm.com a anuntat ca oficialii clubului cipriot ar pregati o oferta pentru fostul antrenor de la FCSB si Astra Giurgiu, Bogdan Andone. Doar ca in calea acestei mutari sta litigiul pe care Andone il are in desfasurare cu clubul lui Ioan Niculae, care inca nu i-a reziliat acestuia contractul.