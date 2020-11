Irlanda de Nord - Romania, LIVE VIDEO pe www.sport.ro de la 21:45 | O victorie ne califica in urna 2 pentru Mondial! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din campionatele de top pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

10:00 "Tricolorii" au facut spectacol la ultimul antrenament dinaintea meciului cu Irlanda de Nord. Jucatorii l-au prins la mijloc intr-un 5 contra 2 pe Mirel Radoi si au reusit goluri spectaculoase, fara preluare. Iata cateva imagini de la Belfast:

In aceasta seara, de la ora 21:45, echipa nationala a Romaniei infrunta Irlanda de Nord, IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO. Meciul din a 6-a etapa a Nations League se disputa la Belfast, in fata a circa 1.000 de suporteri care vor avea acces pe stadion.

"Tricolorii" au sansa de a urca in urna a doua pentru tragerea la sorti pentru Campionatul Mondial din 2022. Echipa lui Mirel Radoi trebuie sa castige meciul cu Irlanda de Nord, o victorie fiind absolut necesara pentru a fi evitata retrogradarea in Liga C in cazul in care UEFA nu acorda victoria "tricolorilor" la masa verde pentru meciul cu Norvegia, care nu s-a putut juca din cauza ca norvegienii nu au fost lasati sa plece spre Romania.

Daca echipa nationala primeste cele trei puncte de la UEFA, rezultatul meciului cu Irlanda de Nord nu mai conteaza, gazdele din aceasta seara urmand a ramane pe ultimul loc al grupei indiferent de rezultat.

In meciul tur din septembrie, cele doua echipe au remizat, scor 1-1, golul "tricolorilor" fiind inscris de Puscas dupa o pasa perfecta a lui Chiriches.

Partida dintre Irlanda de Nord si Romania este programata de la ora 21:45 si va fi transmisa IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.

Echipele probabile:

Irlanda de Nord: McGovern - McLaughlin, Cathcart, Evans, Lewis - Dallas, McNair, Smith, McCann - Magennis, Washington

Romania: Tatarusanu – Nedelcearu, Mitrea, Tosca – Cr. Manea, Bicfalvi, R. Marin, Camora – Man, Alibec, Al. Maxim