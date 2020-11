ULTIMA ORA | Plangere PENALA pe numele lui Talpan! "Se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani!" De ce este acuzat juristul CSA Steaua

Pe numele lui Florin Talpan a fost depusa o plangere penala la Parchetul Militar.

Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a fost acuzat de Asociatia 'Steaua 1947', care sustine FCSB-ul, pentru infractiunea de uzurpare a functiei.

Suporterii echipei conduse de Gigi Becali au fost deranjati de faptul ca Talpan a cerut Ligii si Federatiei excluderea FCSB-ului din Liga 1.

Asociatia 'Steaua 1947' a depus o plangere penala catre Parchetul Militar si spun ca Florin Talpan nu avea dreptul sa solicite excluderea FCSB-ului din Liga 1, pentru ca nu el este comandantul CSA si nu are dreptul legal de a reprezenta clubul Steaua.

"In aplicarea articolului 40 din Rehulamentul de ordine interioara al armatei, va rugam sa constatati si faptul ca nu rezulta de nicaieri faptul ca acest comandant al UM 02301, prin ordin de zi pe unitate, ar fi transmis prin delegare de competente o parte din atributiile si responsabilitatile sale unor persoane subordonate, in speta fata de sus numitul Talpan Florin Costel.

Potrivit art. 300 Cod Penal, «Fapta functionarului public care, in timpul serviciului, indeplineste un act ce nu intra in atributiile sale, daca prin aceasta s-a produs una dintre urmarile prevazute in art. 297, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda».

Potrivit art. 297, alin. 1 Cod Penal, «Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica", se arata in plangerea depusa de Asociatia 'Steaua 1947', dezvaluita de Pro Sport.