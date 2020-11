VIDEO | Tocmai s-a inscris GOLUL ANULUI in Romania! Antrenorul si jucatorii si-au pus mainile in cap cand au VAZUT! :) 

Robert Asavoaei are toate sansele sa castige titlul pentru reusita anului in 2020 dupa golul marcat in Liga 3.

CS Stiinta Miroslava a castigat cu 4-0 partida contra lui CSM Pascani, dar nimic nu s-a putut compara cu golul incredibil marcat de Asavoaie prin "lovitura scorpion".

Autorul golului fantastic evolueaza pe postul de mijlocas ofensiv si are 22 de ani. Jucatorul a fost crescut de Poli Iasi si a jucat sub forma de imprumut pentru Miroslava, iar in 2019 a fost cedat la Gloria Buzau. In ianuarie 2020 s-a intors la Miroslava din postura de jucator liber de contract.

Dupa aceasta victorie, Stiinta Miroslava a urcat pe locul 1 in clasamentul Seriei 1 din Liga 3.