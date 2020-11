Vestea pe care Klopp nu voia sa o auda! Salah a fost testat din nou pozitiv cu COVID-19

Fotbalistul egiptean a primit din nou un rezultat pozitiv, dupa ce in urma cu cateva zile testul lui a iesit tot pozitiv, potrivit Federatie Egipteane de Fotbal.

Salah a fost depistat cu noul virus asiatic in cantonamentul nationalei Egiptului si nu a putut sa joace in dubla cu Togo, din preliminariile Cupeu Africii. Fotbalistul ar trebui sa ramana 10 zile in izolare, insa nu se stie exact daca i se va permite sa vina in Marea Britanie sau daca va trebui sa astepte pana cand rezultatul este negativ, potrivit, Sky Sports. Duminica, Liverpool va juca cu Leicester si este clar ca atacantul "cormoranilor" va rata meciul din Premier League. Salah nu va fi apt nici pentru meciul din Champions League, contra Atalantei, programat pe 25 noiembrie.

Saptamana trecuta, Salah a fost la nunta fratelui sau, Nasr, iar pe internet au aparut imagini in care nu s-a tinut cont de distantarea sociala. Vineri, fostul jucator de la Chelsea a fost testat pozitiv.

Mo Salah nu este singurul jucator de la Liverpool infectat cu COVID-19. Thiago, Sadio Mane, Xherdan Saqiri sunt si ei infectati cu virusul asiatic.

