Doi jucatori retrasi de la nationala sunt pe cale sa revina: "Sunt sanse mari!" Dezvaluiri de ultim moment despre unul din golgheterii Romaniei

Mirel Radoi e pus pe fapte mari inaintea meciului cu Islanda.

Doi jucatori se pot intoarce la echipa nationala in mandatul lui Mirel Radoi. Dezvalurile au fost facute de Andrei Vochin, care este consilierul presedintelui FRF, Razvan Burleanu.

Este vorba de Bogdan Stancu, jucator care traverseaza o forma exceptionala si este al doilea marcator in Turcia si unul dintre cei mai buni marcatori ai echipei nationale, cu 14 reusite in 53 de meciuri jucate. Al doilea jucator care poate reveni este Cristi Sapunaru. Fundasul s-a retras de la echipa nationala in urma cu doar cateva luni.

"In primul rand, cel mai important este ca Mirel Radoi sa-i vrea inapoi la echipa nationala. Daca si-i doreste, in cazul lui Sapunaru sunt sanse mari. La Bogdan Stancu e mai mult de discutat cu el, dar cred ca poate fi convins si el. El e mai inspre Radu Stefan asa ca sanse. Eu am inteles mesajul sau. Ca si-a facut treaba la echipa nationala, si adevarul e ca si-a facut-o spre deosebire de Radu Stefan. Si ne-a zis ca nu mai poate face fata pe doua fronturi. Dar, pe frontul Olimpiadei, poate face fata", a spus Andrei Vochin pentru telekom.

Bogdan Stancu (32 de ani) evolueaza pentru Genclerbirligi in Turcia si a reusit in acest sezon sa inscrie 11 goluri si sa ofere 3 pase decisive. Atacantul este al doilea marcator din campionatul Turciei, dupa Sorloth de la Trabzonspor, care are 12 goluri.