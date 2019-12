ULTIMA ORA | Mirel Radoi a fost la un pas sa fie investitor la un club din Romania: "Actele erau puse la punct!" Ce echipa a vrut sa cumpere si de ce a picat totul

Mirel Radoi ar fi putut fi finantator al unui club din Romania.

Selectionerul Romaniei, Mirel Radoi, a declarat ca a fost pe cale sa cumpere un club din Romania, dar totul a picat. In 2017, la finalul anului, voia sa cumpere clubul Juventus Bucuresti, actuala echipa Daco-Getica Bucuresti. Radoi ar fi vrut sa o transforme pe Daco Getica intr-un club modern, care sa aiba baza de copii si juniori. Alaturi de Radoi, ar mai fi venit si alti oameni potenti financiari, insa in momentul cand totul era pus la punct, ceilalti investitori s-au retras din cursa din cauza faptului ca au fost rugati sa isi plateasca partea din actiuni.



"Chiar acum cativa ani, dupa ce am avut perioada la FCSB, chiar am fost aproape sa achizitionam Juventus Bucuresti in acel moment si m-as fi vazut in genul ala de situatie. Dupa care am vazut ca nu a iesit tranzactia, am zis poate asta a fost un semn ca trebuie sa ma indrept spre antrenorat", a declarat Mirel Radoi, la Telekomsport.