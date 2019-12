Anunt INCREDIBIL! Becali spunea ca e noul Radoi si visa la ZECI DE MILIOANE in schimbul sau! Jucatorul tocmai a anuntat ca se lasa si pleaca IN JUNGLA

Un fost jucator de la FCSB a anuntat ca se lasa de fotbal.

Fostul mijlocasul al celor de la FCSB si "U" Cluj, care in prezent evolueaza la Unirea Dej in Liga a 3-a, va renuntat pentru o perioada la fotbal si va participa la emisiunea "Survior Romania", care va fi filmata in jungla din Republica Dominicana.

"Survivor Romania este o oprtunitate unica de a-mi testa limitele. Totul este public, la vedere si vreau ca oamenii sa ma cunoasca asa cum sunt. Imi doresc sa devin parte dintr-o echipa asa cum eram cand practicam sportul de performanta. Vreau sa vad daca pot rezista in conditii dificile. Nu imi este teama. Ma adaptez usor atat la conditii grele, cat si la oameni noi. Stiu sa ma fac placut, sa ajut. Vreau sa imi demonstrez nivelul de rezistenta, mai ales psihica", a spus Onicas dupa ce a acceptat sa participe la emisiune.

In perioada cand era fotbalistul ros-albastrilor, Gigi Becali spunea ca este noul Radoi si va lua zeci de milioane de euro in schimbul sau. In 2009, Onicas era vazut ca o mare speranta a fotbalului romanesc. Originar din Cluj, mijlocasul era capitan al echipei secunde a Stelei si evolua in nationala de tineret. El fusese selectionat atat la U17, la U19, cat si la U21.

Intr-o perioada in care stelistii se bucurau de succes pe plan european, Mihai Onicas era aruncat in lupta in meciuri cu Twente, Fenerbahce, Sheriff, St Patrick's Athletic, Motherwell si Ujpest.