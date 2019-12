Era vazut "noul Mirel Radoi" de catre Gigi Becali, dar cariera i s-a prabusit! Jucatorul tocmai a fost dat afara de la un club mai slab cotat decat orice echipa din Liga a 2-a

Un fost jucator al celor de la FCSB a fost dat afara de la un club din Malaezia.

Fostul jucator al celor de la FCSB, Alexandru Tudose (32 de ani), a fost dat afara de la clubul Universiti Kebangsann Malaysia, formatie ce activeaza in campionatul din Malezia, in prima liga. Clubul l-a pus pe liber pe fostul fundas din cauza problemelor financiare pe care le au. Potrivit New Straits Times, echipa se confrunta cu serioase probleme, iar antrenorul clubului spune ca Tudose are pretentii financiare mult prea mari, astfel clubul s-a hotarat sa il puna pe liber.

"Stoichita mi-a spus ca are incredere in Tudose, ca va fi mare jucator. Doar ca e golanas. Trebuie sa avem grija cu el. Are clasa, are fizic, viteza, numai ca trebuie sa fie cuminte", spunea Gigi Becali in momentul cand l-a adus pe Tudose la FCSB.

Tudose a ajuns la FCSB in 2005, de la Otelul Galati, dar nu a reusit sa se impuna, astfel ca a fost imprumutat la UTA, Gloria Buzau si Gloria Bistrita, iar in 2010 a fost transferat de catre cei de la Bistrita.