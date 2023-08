L-a refuzat pe Gigi Becali, care i-a oferit un salariu de 30.000 de euro, iar acum e liber de contract de un an și jumătate

Gigi Becali, patronul FCSB, își manifestase dorința de a-l aduce pe Stancu în echipă, oferindu-i un salariu lunar de 30.000 de euro. Cu toate acestea, atacantul a ales să rămână în Turcia la acea vreme, la Eyupspor (liga secundă din Turcia).

La finalul lunii martie 2022, Bogdan Stancu și-a încheiat colaborarea cu echipa Eyupspor din Turcia, iar, potrivit Digisport, de atunci nu și-a mai găsit niciun angajament.

Bogdan Stancu, liber de contract de un an și jumătate

Într-o declarație din 2022, Stancu a dezvăluit că a semnat cu Eyupspor, pentru a-și respecta cuvântul dat clubului din Turcia.

„Da, am fost dorit anul trecut, am ales să mai joc încă un an în Turcia. A fost altă situație. Eu îmi dădusem cuvântul că o să mai joc acolo încă un an și nu am putut să revin”, a spus Stancu, în 2022.

La scurt timp după ce Stancu i-a refuzat oferta, Gigi Becali a dezvăluit că i-a făcut o ofertă ce includea un salariu de 30.000 de euro pe lună.

„Cu Bogdan Stancu uite acum am vorbit, m-a sunat el, avea o datorie să mă sune, să-mi spună. I-am mărit oferta, i-am dat 30.000”, a transmis și Gigi Becali.

125 de mii de euro este cota de piață a lui Stancu, potrivit rransfermarkt.com.