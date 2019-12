Victor Piturca trage un semnal de alarma pentru Mirel Radoi: "O sa aiba mari probleme. Nu stie ce il asteapta."

Victor Piturca a vorbit despre situatia lui Mirel Radoi la echipa nationala.

Piturca este bucuros si mandru ca Radoi a preluat echipa nationala, dar se teme pentru el din cauza lipsei de experienta:

"E o alegere foarte buna, ma bucur ca un elev al meu a ajuns selectioner la o varsta atat de frageda. Nu are o experienta deosebita, am vorbit cu el ca o sa aiba mari probleme, nu stie ce surprize il asteapta. Dar a demonstrat la tineret ca are inteligenta ca sa readuca nationala in prim plan si sa se califice. Sper sa aiba success", a spus Piturca pentru digi.

Mirel Radoi a implinit 38 de ani in luna martie a acestui an si este cel mai tanar selectioner din Europa in acest moment.

Radoi se va lupta pentru un loc la Campionatul European din 2020 cu Islanda, in semifinalele play-off-ului si daca va trece de nordici va juca finala impotriva castigatoarei dintre Bulgaria si Ungaria.