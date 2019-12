Mirel Radoi a facut bilantul la final de an! Care e cel mai frumos moment din 2019 si cum vom ataca Islanda la baraj

Noul selectioner al nationalei Romaniei a oferit un interviu pentru FRF, la final de an.

Anul 2019 a fost cel mai bun pentru Radoi, judecand dupa rezultatele obtinute ca antrenor. Acesta a obtinut locul 4 la Campionatul European U21 si a calificat echipa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa 56 de pauza.

Proaspat numit selectioner la echipa de seniori, fostul stelist a vorbit despre cum a aratat acest an si despre cel mai frumos moment al sezonului.

"Nu pot spune altceva decat ca a fost un an perfect. La Europeanul de tineret din aceasta vara am reusit sa ajungem in semifinale si astfel sa ne calificam la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Am creat o emulatie extraordinara la echipa de tineret, suporterii au fost alaturi de noi, totul culminand cu numirea mea in acest final de an la prima reprezentativa

Meciul cu Anglia de la EURO are o poveste aparte, a fost momentul decisiv al nationalei de tineret. A fost partida care a aratat ca victoria din primul joc, cel cu Croatia, nu a fost una intamplatoare si ca aceasta generatie nu se multumeste cu putin!", a spus Radoi.

Mirel Radoi a devenit, la 38 de ani, cel mai tanar selectioner din Europa, lucru ce nu-l sperie deloc: "Nu mi-e teama de provocari!"

"Asa s-a intamplat si la nationala de tineret, cand echipa era pe locul trei in grupa si urmau patru partide decisive. Sunt mai multe aspecte atunci cand vorbim de varsta: daca vorbim de experienta, nu ma ascund, e un dezavantaj. Dar in privinta altor lucruri e un avantaj. Am pasiune, dorinta, forta de lucru, sunt determinat sa facem lucrurile sa mearga cat mai bine.", a explicat Radoi.

In vederea meciului de baraj din luna martie 2020, contra Islandei, selectionerul este increzator.

"Da, deja studiez primul adversar pentru ca vrem ca la meciul din martie sa avem toate datele puse la punct. Am vazut deja partidele islandezilor cu Turcia, meciul din Andorra, cel cu Moldova din deplasare, dar si cele doua intalniri impotriva Frantei. Ne gandim deja la acel meci pentru ca va fi unul special si in privinta vremii, luam in considerare orice factor, chiar si la selectie.

Tot ce pot spune este ca vom evolua cu un mijlocas ofensiv in spatele atacantului sau atacantilor, un numar 10. Apoi, vom vedea. In functie de adversar, de jucatorii pe care-i vom avea la dispozitie, ne vom decide. Eu personal prefer doua sisteme de joc, 4-2-3-1 si 4-3-3, dar repet, deciziile le vom lua inaintea meciurilor pe care le vom disputa.", a incheiat Mirel Radoi.