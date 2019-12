Ar putea fi o solutie pentru nationala? Primul jucator strain care si-a luat cetatenia romana dupa ce Radoi a devenit selectioner! Ce mesaj a transmis fotbalistul

Dupa ce a fost instalat ca selectioner, Mirel Radoi a anuntat ca este dispus sa aduca jucatori naturalizati la echipa nationala. Fostul jucator al celor de la FCSB, Junior Morais, a obtinut astazi cetatenia romana si ar putea fi prima optiune pentru selectioner. Acesta s-a fotografiat cu pasaportul romanesc si a distribuit poza pe retelele de socializare, unde a transmis si un mesaj.

"Hai Romania! Merci!", a fost mesajul lui Junior Morais dupa ce a obtinut cetatenia romana.

"Nu avem o arie de selectie foarte mare, incat sa ne putem permite sa zicem ca avem cinci, sase jucatori de valoare apropiata pe aceeasi pozitie si atunci cred ca ar fi o sansa in plus si pentru Romania si pentru jucatorii care joaca de mult timp in campionatul romanesc. Important e ca daca ajungem la aceasta idee, sa naturalizam jucatorii care pot aduce un plus echipei nationale, sa aiba mai mare valoare decat jucatorul roman", a declarat Mirel Radoi dupa tragerea la sorti a grupelor Campionatului European din 2020.

In acest moment, Junior Morais (33 de ani) joaca in Turcia, la echipa antrenata de Marius Sumudica, Gaziantep.