De ce l-a convocat Mircea Lucescu de urgență pe Cătălin Căbuz la națională

Portarul Mihai Popa, de la CFR Cluj, s-a accidentat în victoria echipei sale cu Rapid, scor 1-0, și nu va putea fi recuperat în timp util. În aceste condiții, selecționerul Mircea Lucescu l-a convocat pe Cătălin Căbuz, goalkeeperul celor de la FC Argeș, pentru prima sa selecție la echipa mare.
Cifrele care l-au recomandat pe Căbuz
Cătălin Căbuz are 1,87 m, este cotat la 850.000 de euro și a prins anterior trei selecții la naționala U21.
Crescut la Academia Hagi, portarul a mai evoluat la Farul Constanța, Hermannstadt și CFR Cluj, înainte de a ajunge la FC Argeș în februarie 2026.
În actualul sezon de SuperLigă, Căbuz a bifat 23 de meciuri pentru Hermannstadat, a încasat 36 de goluri și a păstrat poarta intactă într-o partidă.
Totuși, ce l-a adus în vizorul lui „Il Luce” sigur este performanța sa remarcabilă de la FC Argeș. În cele patru meciuri jucate pentru nou-promovata din Pitești, a primit doar două goluri și a reușit trei partide fără gol primit.
România va întâlni Turcia pe 26 martie, de la ora 19:00 (20:00 ora locală), iar în cazul unui succes, tricolorii vor juca finala barajului, în deplasare, cu Slovacia sau Kosovo, pe 31 martie, începând cu ora 21:45.
În lupta pentru postul de portar, Căbuz va concura cu Ionuț Radu, de la Celta Vigo, și Marian Aioani, favorit clar fiind Radu pentru titularizare contra Turciei.