De ce l-a convocat Mircea Lucescu de urgență pe Cătălin Căbuz la națională

Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

Naționala României a făcut o modificare de urgență în lot pentru semifinala barajului cu Turcia, programată pe 26 martie, la Istanbul, pe stadionul Beşiktaş Park. 

TAGS:
Catalin CabuzHermannstadtFC ArgesMircea LucescuRomania
Din articol

Portarul Mihai Popa, de la CFR Cluj, s-a accidentat în victoria echipei sale cu Rapid, scor 1-0, și nu va putea fi recuperat în timp util. În aceste condiții, selecționerul Mircea Lucescu l-a convocat pe Cătălin Căbuz, goalkeeperul celor de la FC Argeș, pentru prima sa selecție la echipa mare.

Cifrele care l-au recomandat pe Căbuz

Cătălin Căbuz are 1,87 m, este cotat la 850.000 de euro și a prins anterior trei selecții la naționala U21.

Crescut la Academia Hagi, portarul a mai evoluat la Farul Constanța, Hermannstadt și CFR Cluj, înainte de a ajunge la FC Argeș în februarie 2026.

În actualul sezon de SuperLigă, Căbuz a bifat 23 de meciuri pentru Hermannstadat, a încasat 36 de goluri și a păstrat poarta intactă într-o partidă.

Totuși, ce l-a adus în vizorul lui „Il Luce” sigur este performanța sa remarcabilă de la FC Argeș. În cele patru meciuri jucate pentru nou-promovata din Pitești, a primit doar două goluri și a reușit trei partide fără gol primit.

România va întâlni Turcia pe 26 martie, de la ora 19:00 (20:00 ora locală), iar în cazul unui succes, tricolorii vor juca finala barajului, în deplasare, cu Slovacia sau Kosovo, pe 31 martie, începând cu ora 21:45. 

În lupta pentru postul de portar, Căbuz va concura cu Ionuț Radu, de la Celta Vigo, și Marian Aioani, favorit clar fiind Radu pentru titularizare contra Turciei.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Aeroportul izolat unde „parchează” toate avioanele trase pe dreapta din cauza războiului din Orientul Mijlociu
Aeroportul izolat unde „parchează” toate avioanele trase pe dreapta din cauza războiului din Orientul Mijlociu
ARTICOLE PE SUBIECT
MM Stoica, dat pe spate de atacantul rivalei: „Cel mai bun număr 9 din campionat”
MM Stoica, dat pe spate de atacantul rivalei: „Cel mai bun număr 9 din campionat”
El este fotbalistul dorit de Inter! Chivu și-a trimis omul de încredere să-l vadă „pe viu”
El este fotbalistul dorit de Inter! Chivu și-a trimis omul de încredere să-l vadă „pe viu”
Csikszereda – Farul 1-1. Final spectaculos de meci în play-out
Csikszereda – Farul 1-1. Final spectaculos de meci în play-out
ULTIMELE STIRI
Accidentarea care l-a forțat pe Mircea Lucescu să modifice lotul pentru baraj: ”Sper să fie apt pentru meciul cu Craiova!”
Accidentarea care l-a forțat pe Mircea Lucescu să modifice lotul pentru baraj: ”Sper să fie apt pentru meciul cu Craiova!”
Spectacol! Ajuns în Germania, fostul golgheter din Superliga i-a dat gol lui Borussia Dortmund într-un thriller cu cinci reușite
Spectacol! Ajuns în Germania, fostul golgheter din Superliga i-a dat gol lui Borussia Dortmund într-un thriller cu cinci reușite
LIGUE 1, LIVE pe VOYO! Misiune complicată pentru PSG pe Allianz Riviera! Toate meciurile zilei, aici!
LIGUE 1, LIVE pe VOYO! Misiune complicată pentru PSG pe Allianz Riviera! Toate meciurile zilei, aici!
Puștiul-minune de la Real Madrid a ales între Spania și Maroc: ”Avem o veste bună și ne bucurăm foarte mult”
Puștiul-minune de la Real Madrid a ales între Spania și Maroc: ”Avem o veste bună și ne bucurăm foarte mult”
Seară neagră pentru Rapid la handbal! Înfrângere usturătoare cu Viborg în Europa
Seară neagră pentru Rapid la handbal! Înfrângere usturătoare cu Viborg în Europa
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lautaro Martinez a luat decizia finală în privința transferului la Chelsea și l-a anunțat pe Chivu

Lautaro Martinez a luat decizia finală în privința transferului la Chelsea și l-a anunțat pe Chivu

Fotbalistul și-a cerut plecarea de la FCSB: ”A mers la nea Gigi să-i ceară să plece!”

Fotbalistul și-a cerut plecarea de la FCSB: ”A mers la nea Gigi să-i ceară să plece!”

”U” Cluj a făcut anunțul despre Coubiș: ”Mult succes!”

”U” Cluj a făcut anunțul despre Coubiș: ”Mult succes!”

Jackpot Contra: arabii l-au „îngropat“ în bani! Suma primită, dezvăluită în presa din Qatar

Jackpot Contra: arabii l-au „îngropat“ în bani! Suma primită, dezvăluită în presa din Qatar

Stanciu și Ianis Hagi, out din echipa de start? Basarab Panduru a ales titularii pentru „iadul” de la Istanbul

Stanciu și Ianis Hagi, out din echipa de start? Basarab Panduru a ales titularii pentru „iadul” de la Istanbul

Daniel Pancu, reacție categorică după ce a bătut Rapidul în Gruia

Daniel Pancu, reacție categorică după ce a bătut Rapidul în Gruia



Recomandarile redactiei
Spectacol! Ajuns în Germania, fostul golgheter din Superliga i-a dat gol lui Borussia Dortmund într-un thriller cu cinci reușite
Spectacol! Ajuns în Germania, fostul golgheter din Superliga i-a dat gol lui Borussia Dortmund într-un thriller cu cinci reușite
Mihai Stoica, direct, după ce Mircea Lucescu a lăsat acasă vedeta de la FCSB: ”Cel mai bun jucător cu care am lucrat!”
Mihai Stoica, direct, după ce Mircea Lucescu a lăsat acasă vedeta de la FCSB: ”Cel mai bun jucător cu care am lucrat!”
Jovo Lukic, ratare imensă în Argeș - „U” Cluj! Pe Macalou l-a bufnit râsul
Jovo Lukic, ratare imensă în Argeș - „U” Cluj! Pe Macalou l-a bufnit râsul
Puștiul-minune de la Real Madrid a ales între Spania și Maroc: ”Avem o veste bună și ne bucurăm foarte mult”
Puștiul-minune de la Real Madrid a ales între Spania și Maroc: ”Avem o veste bună și ne bucurăm foarte mult”
FC Argeș – Universitatea Cluj 0-0, ACUM, pe Sport.ro. Meci uriaș pentru soarta titlului
FC Argeș – Universitatea Cluj 0-0, ACUM, pe Sport.ro. Meci uriaș pentru soarta titlului
Alte subiecte de interes
Modificare de urgență în lotul României pentru barajul cu Turcia
Modificare de urgență în lotul României pentru barajul cu Turcia
Schimb de portari în Superligă! Unde s-a transferat Cătălin Căbuz și cine a venit în locul său
Schimb de portari în Superligă! Unde s-a transferat Cătălin Căbuz și cine a venit în locul său
Marius Măldărășanu, pe picior de plecare? "Nu vreau să iau decizii la cald!"
Marius Măldărășanu, pe picior de plecare? "Nu vreau să iau decizii la cald!"
Helmut Duckadam a depistat o problemă majoră în fotbalul românesc: "Din păcate!"
Helmut Duckadam a depistat o problemă majoră în fotbalul românesc: "Din păcate!"
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
Plecare de la CFR Cluj chiar înaintea returului cu Neman Grodno din Conference League!
Plecare de la CFR Cluj chiar înaintea returului cu Neman Grodno din Conference League!
CITESTE SI
Aeroportul izolat unde „parchează” toate avioanele trase pe dreapta din cauza războiului din Orientul Mijlociu

stirileprotv Aeroportul izolat unde „parchează” toate avioanele trase pe dreapta din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Unul dintre „dușmanii” din primul mandat al lui Donald Trump a murit. Reacția liderului de la Casa Albă: „Mă bucur”

stirileprotv Unul dintre „dușmanii” din primul mandat al lui Donald Trump a murit. Reacția liderului de la Casa Albă: „Mă bucur”

Condiția pusă de iranieni pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu. Anunțul Teheranului

stirileprotv Condiția pusă de iranieni pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu. Anunțul Teheranului

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!