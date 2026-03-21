De ce l-a convocat Mircea Lucescu de urgență pe Cătălin Căbuz la națională

Portarul Mihai Popa, de la CFR Cluj, s-a accidentat în victoria echipei sale cu Rapid, scor 1-0, și nu va putea fi recuperat în timp util. În aceste condiții, selecționerul Mircea Lucescu l-a convocat pe Cătălin Căbuz, goalkeeperul celor de la FC Argeș, pentru prima sa selecție la echipa mare.

Cifrele care l-au recomandat pe Căbuz

Cătălin Căbuz are 1,87 m, este cotat la 850.000 de euro și a prins anterior trei selecții la naționala U21.

Crescut la Academia Hagi, portarul a mai evoluat la Farul Constanța, Hermannstadt și CFR Cluj, înainte de a ajunge la FC Argeș în februarie 2026.