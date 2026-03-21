Venit la începutul sezonului după despărțirea de Universitatea Craiova, Jovo Lukic traversează cea mai bună perioadă a carierei.

În actualul sezon a strâns 31 de meciuri, în care a marcat 18 goluri și a oferit trei pase decisive. Potrivit Transfermarkt, atacantul este cotat la aproximativ 900.000 de euro.

MM Stoica: „Cel mai bun număr 9 din campionat”

Evoluțiile bosniacului l-au impresionat chiar și pe Mihai Stoica, oficialul de la FCSB, care l-a lăudat public.

„Mi se pare cel mai bun număr 9. Nu vorbesc de jucătorii noștri. Dar cel mai bun număr 9 din campionat, detașat. Când ți se propune un jucător și nu îl iei, iar el dă randament la altă echipă, nu înseamnă automat că dădea randament și la tine.

Lukic e un exemplu foarte bun. La Craiova n-a existat, a dat două goluri într-un an. Acum, la U Cluj, e un foarte bun jucător. Pentru mine e jucătorul numărul 1 de la Cluj”, a spus Stoica, potrivit Fanatik.

Jovo Lukic și-a confirmat forma bună și în derby-ul orașului. Atacantul a marcat în victoria obținută de Universitatea Cluj cu CFR Cluj, scor 2-1, în prima etapă a play-off-ului din SuperLiga României.

Înainte să ajungă în România, Lukic s-a remarcat în Bosnia, unde a înscris aproximativ 70 de goluri pentru echipe precum Borac Banja Luka, FK Krupa, Sloga Doboj și Zvijezda 09.