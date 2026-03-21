Nu degeaba Gheorghe Hagi și-a cedat acțiunile de la Farul! Fosta campioană a României a coborât, în mod vizibil, ștacheta. Dovadă și faptul că, pentru al doilea sezon la rând, echipa e în play-out.

Având în vedere ratarea unei clasări între primele 6, după sezonul regulat, s-a tot vorbit despre schimbarea lui Ianis Zicu (42 de ani) de pe bancă. Deocamdată însă, acesta a rezistat în funcție, în condițiile în care mai are o șansă de a salva sezonul. Concret, Farul trebuie să se claseze pe una din primele două poziții din play-out și apoi să câștige două meciuri de baraj pentru a merge în preliminariile Conference League. Acest obiectiv îl menține pe Zicu pe bancă, în momentul de față.

De partea cealaltă, adversara de astăzi a „marinarilor“, Csikszereda, traversează o perioadă foarte bună. Potrivit site-ului oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal, ciucanii au o singură înfrângere în ultimele șapte etape.

