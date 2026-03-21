Cum a fost surprins Cătălin Căbuz după ce ”a comis-o” chiar în ziua în care a fost convocat la națională

Cătălin Căbuz (29 de ani), portarul convocat de urgență de Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia după accidentarea lui Mihai Popa (25), a comis o gafă uriașă în partida FC Argeș - „U” Cluj.

Cătălin Căbuz, gafă teribilă la două ore după convocare

În minutul 82, Căbuz a fost păcălit de gazon la o pasă simplă pe care trebuia să o recepționeze. Portarul piteștenilor a luftat balonul, iar „șepcile roșii” au deschis astfel scorul în urma unui autogol.

FC Argeș - „U” Cluj s-a terminat cu scorul de 0-1. Confruntarea a fost transmisă în format LIVE TEXT de către Sport.ro.

Naționala României a făcut o modificare de urgență în lot pentru semifinala barajului cu Turcia, programată pe 26 martie, la Istanbul, pe stadionul Beşiktaş Park.

Căbuz, soluție de urgență pentru Mircea Lucescu

Portarul Mihai Popa, de la CFR Cluj, s-a accidentat în victoria echipei sale cu Rapid, scor 1-0, și nu va putea fi recuperat în timp util. În aceste condiții, selecționerul Mircea Lucescu l-a convocat pe Cătălin Căbuz, goalkeeperul celor de la FC Argeș, pentru prima sa acțiune la echipa mare.

Cătălin Căbuz are 1,87 m, este cotat la 850.000 de euro și a prins anterior trei selecții la naționala U21.

Crescut la Academia Hagi, portarul a mai evoluat la Farul Constanța, Hermannstadt și CFR Cluj, înainte de a ajunge la FC Argeș în februarie 2026.

România va întâlni Turcia pe 26 martie, de la ora 19:00, iar, în cazul unui succes, tricolorii vor juca finala barajului, în deplasare, cu Slovacia sau Kosovo, pe 31 martie, începând cu ora 21:45.

În lupta pentru postul de portar, Căbuz va concura cu Ionuț Radu, de la Celta Vigo, și Marian Aioani, favorit clar fiind Radu pentru titularizare contra Turciei.