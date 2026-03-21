Mihai Popa s-a accidentat! Căbuz îi ia locul la națională

Se pare că Mihai Popa a suferit o accidentare în victoria obținută de CFR Cluj împotriva celor de la Rapid, scor 1-0, astfel că nu va putea onora convocarea la echipa națională pentru barajul cu Turcia.

Astfel, Mircea Lucescu s-a decis ca în locul portarului de la CFR să îl cheme la prima reprezentativă pe Cătălin Căbuz, portarul celor de la FC Argeș.

”𝐌𝐨𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞 î𝐧 𝐥𝐨𝐭𝐮𝐥 𝐑𝐨𝐦â𝐧𝐢𝐞𝐢 pentru meciurile din play-off de calificare la Campionatul Mondial! Mihai Popa s-a prezentat la lot cu o problemă musculară, iar staff-ul medical a hotărât că nu va putea fi recuperat în timp util. În aceste condiții, selecționerul Mircea Lucescu l-a convocat pe Cătălin Căbuz, de la FC Argeș”, a fost anunțul făcut de FRF.