Cătălin Căbuz (29 de ani) a devenit primul jucător al formației FC Argeș convocat la echipa națională de la Cristian Tănase (39 de ani) în 2009.

Cătălin Căbuz a spart gheața pentru FC Argeș

Piteștenii și-au exprimat bucuria, prin intermediul rețelelor sociale, pentru faptul că vor avea în lotul României pentru meciul cu Turcia un jucător.

„Cătălin Căbuz a fost convocat în lotul României pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

Ultima oară când un Vultur îmbrăca tricoul primei reprezentative se întâmpla în 2009, prin Cristian Tănase.

Astăzi, mănușile lui Cătă au spart gheața și au readus Piteștiul în circuitul Echipei Naționale”, a scris FC Argeș, pe pagina de Facebook a clubului.

Sărbătoarea piteștenilor a fost umbrită ulterior în FC Argeș - „U” Cluj 0-1. Cătălin Căbuz a gafat incredibil la singurul gol al partidei din minutul 82.

Căbuz, soluție de urgență pentru Mircea Lucescu

Naționala României a făcut o modificare de urgență în lot pentru semifinala barajului cu Turcia, programată pe 26 martie, la Istanbul, pe stadionul Beşiktaş Park.

Portarul Mihai Popa, de la CFR Cluj, s-a accidentat în victoria echipei sale cu Rapid, scor 1-0, și nu va putea fi recuperat în timp util. În aceste condiții, selecționerul Mircea Lucescu l-a convocat pe Cătălin Căbuz, goalkeeperul celor de la FC Argeș, pentru prima sa acțiune la echipa mare.

Cătălin Căbuz are 1,87 m, este cotat la 850.000 de euro și a prins anterior trei selecții la naționala U21.

Crescut la Academia Hagi, portarul a mai evoluat la Farul Constanța, Hermannstadt și CFR Cluj, înainte de a ajunge la FC Argeș în februarie 2026.

România va întâlni Turcia pe 26 martie, de la ora 19:00, iar, în cazul unui succes, tricolorii vor juca finala barajului, în deplasare, cu Slovacia sau Kosovo, pe 31 martie, începând cu ora 21:45.

În lupta pentru postul de portar, Căbuz va concura cu Ionuț Radu, de la Celta Vigo, și Marian Aioani, favorit clar fiind Radu pentru titularizare contra Turciei.