El este fotbalistul dorit de Inter! Chivu și-a trimis omul de încredere să-l vadă „pe viu”

Formația „nerazzurra” este lider în Serie A, cu 68 de puncte, cu șase peste Napoli și opt în fața rivalei AC Milan. Napoli are însă un meci în plus disputat.

Chiar dacă echipa luptă pentru titlu, Chivu se gândește deja la viitor și la întărirea lotului pentru sezonul următor.

Chivu și-a trimis omul de încredere să-l vadă „pe viu” pe Oumar Solet

Unul dintre jucătorii aflați pe lista campioanei Italiei este Oumar Solet, fundașul central al lui Udinese.

Potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira, un scout al lui Inter a fost prezent pe stadionul „Luigi Ferraris” la meciul dintre Genoa lui Dan Șucu și Udinese pentru a-l urmări „pe viu” pe fundașul francez.