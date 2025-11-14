România joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, în deplasare cu Bosnia & Herțegovina, într-un duel uriaș pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Partida are miză directă în Grupa H, acolo unde tricolorii încearcă să prindă locul 2, care duce la baraj în condiții favorabile. Sport.ro vă prezintă echipa probabilă a reprezentativei țării noastre.

Echipa probabilă a României pentru meciul cu Bosnia

Sistem 4-2-3-1: Ionuț Radu - Andrei Rațiu, Virgil Ghiță, Bogdan Racovițan, Nicușor Bancu - Vlad Dragomir, Marius Marin - Dennis Man, Ianis Hagi (căpitan), Valentin Mihăilă - Daniel Bîrligea.

Ionuț Radu și-a recâștigat locul de titular în poarta României. Prestațiile sale din La Liga, de la Celta Vigo, și evoluția solidă contra Austriei l-au convins pe Lucescu să mizeze în continuare pe serviciile sale. Radu a apărut la conferința de presă de dinaintea partidei alături de selecționer și s-a arătat încrezător în șansele tricolorilor.

Andrei Rațiu este de neclintit pe postul de fundaș dreapta din formula de start a tricolorilor atât datorită prestațiilor sale de la Rayo Vallecano din La Liga, cât și pentru felul în care s-a prezentat la echipa națională. Nicușor Bancu, cel mai important fundaș stânga al naționalei din ultimii ani, va reveni și el în tricoul primei reprezentative.

Cu Radu Drăgușin, Andrei Burcă și Mihai Popescu accidentați, cuplul de stoperi pare a fi cea mai mare provocare pentru „Il Luce”. Cel mai titrat antrenor român din istorie va opta, foarte probabil, pentru perechea Ghiță - Racovițan. Amândoi sunt titulari la echipele lor de club, iar Ghiță vine și din postura de marcator al golului victoriei din partida cu Austria.

Cazul Răzvan Marin și cuplul la închidere preferat de Mircea Lucescu

Între Răzvan Marin, unul dintre liderii echipei naționale, și Mircea Lucescu există o relație tensionată. „Il Luce” l-a scos pe Marin din formula de start la precedenta acțiune, iar conflictul dintre cei doi a devenit vizibil și în declarațiile publice ale celor doi.

Răzvan Marin i-a solicitat lui Mircea Lucescu să spună că nu îl consideră bun pentru a juca, referindu-se la meciul cu Austria, nu că este accidentat. „Il Luce” a ales să evite continuarea polemicilor, la conferința de dinaintea jocului cu Bosnia: „Eu nu fac dueluri în declarații. Explic, argumentez și atâta tot. Să vorbesc cu Răzvan Marin? De ce? E normal ca un jucător care nu joacă să fie supărat. Problema ar fi fost dacă nu era supărat”.

În acest context, cuplul de mijlocași centrali din fața liniei defensive va fi format, aproape sigur, din Vlad Dragomir și Marius Marin. Dragomir s-a integrat rapid în angrenajul tricolorilor, dovada cea mai recentă fiind evoluția din partida cu Austria. Marin are statutul de titular confirmat deja în suficiente partide, inclusiv în mandatul lui Mircea Lucescu.

Argumentele din spatele alegerilor ofensive

Cu Dennis Man în vârf de formă la PSV și Ianis Hagi într-o perioadă foarte bună la Alanyaspor, cei doi par a avea asigurat locul în primul „11” contra Bosniei. Ianis mai are de partea sa și pasa decisivă din victoria cu Austria.

Cunoscut ca un adept al menținerii fotbaliștilor în primul „11”, Mircea Lucescu va miza, pe baza acestui principiu, pe Valentin Mihăilă (extremă stânga) și Daniel Bîrligea (atacant central), chiar dacă forma nu îi recomandă într-o manieră deosebită. Mihăilă și Bîrligea sunt ajutați și de faptul că nu au o concurență puternică la momentul actual.

Lotul pe care îl are la dispoziție Mircea Lucescu

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

