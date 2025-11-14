Ionuț Radu (28 de ani), portarul echipei naționale a României, s-a contrazis cu o jurnalistă bosniacă la conferința de presă premergătoare partidei din Bosnia și Herțegovina.

Ionuț Radu, schimb de opinii cu o jurnalistă din Bosnia

Jurnalista l-a întrebat pe Radu cum vor reuși „tricolorii” să se descurce fără Radu Drăgușin și Andrei Burcă în centrul apărării. Femeia a susținut că reprezentativa țării noastre este slăbită, moment în care goalkeeperul i-a comunicat că este doar opinia ei.

„Nu știu, aceasta este opinia ta. Pentru mine echipa nu este slăbită. Cred că avem o echipă bună acum. Avem multă încredere pentru partida de mâine. Cea mai bună echipă sper să câștige! Echipa noastră nu este slăbită”, a declarat Ionuț Radu, la conferința de presă premergătoare partidei Bosnia - România.

De partea lui Ionuț Radu a intervenit și selecționerul Mircea Lucescu: „Este cea mai bună echipă a noastră”.

Cuvintele lui Ionuț Radu despre Edin Džeko

Portarul formației Celta Vigo a mai fost întrebat, de ziariștii bosniaci, despre cum se descurca la antrenamente împotriva lui Edin Džeko, în perioada petrecută la Inter.

„Uneori i-am apărat mai multe mingi. Alteori a marcat el, dar este un jucător mare. Are o carieră uriașă și este o legendă pentru Bosnia. Sunt fericit să joc din nou împotriva lui și să îl întâlnesc”, a mai spus Ionuț Radu.

România joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, în deplasare cu Bosnia & Herțegovina, într-un duel uriaș pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Partida are miză directă în Grupa H, acolo unde „tricolorii” încearcă să prindă locul 2, care duce la baraj în condiții favorabile.

