Jucătorul Bosniei este convins înaintea duelului cu România: „Suntem ușor favoriți”

Partida Bosnia - România, din Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Tricolorii au mare nevoie de victorie pentru a avea șanse la poziția secundă din Grupa H.

Jucătorul Bosniei a evidențiat avantajul pe care îl are adversara României



Amir Hadziahmetovic a vorbit, printre altele despre partida de la Zenica cu România și a evidențiat faptul că terenul propriu îi poate face „ușor favoriți” pe bosniaci.

„Știm din ultimul meci că este un meci dificil, că nu există favoriți, poate suntem ușor favoriți pentru că jucăm acasă și datorită fanilor.”, a spus Amir Hadziahmetovic, conform presei din Bosnia.

Fotbalistul a vorbit și despre nivelul din Championship, pentru că din această vară a fost împrumutat de Besiktas la Hull City.

„Liga este foarte solicitantă din punct de vedere fizic, multe dueluri și alergări, multe mingi lungi. Nu a fost ușor să mă obișnuiesc. Cu fiecare meci devin din ce în ce mai bun.”, a adăugat jucătorul.

