Jucătorul Bosniei este convins înaintea duelului cu România: „Suntem ușor favoriți”

Jucătorul Bosniei este convins &icirc;naintea duelului cu Rom&acirc;nia: &bdquo;Suntem ușor favoriți&rdquo; Nationala
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

România va juca un meci decisiv cu Bosnia în grupa preliminară la Campionatul Mondial.

TAGS:
bosniaAmir HadziahmetovicRomaniaMircea Lucescu
Din articol

Partida Bosnia - România, din Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Tricolorii au mare nevoie de victorie pentru a avea șanse la poziția secundă din Grupa H.

Jucătorul Bosniei a evidențiat avantajul pe care îl are adversara României 

Amir Hadziahmetovic a vorbit, printre altele despre partida de la Zenica cu România și a evidențiat faptul că terenul propriu îi poate face „ușor favoriți” pe bosniaci.

„Știm din ultimul meci că este un meci dificil, că nu există favoriți, poate suntem ușor favoriți pentru că jucăm acasă și datorită fanilor.”, a spus Amir Hadziahmetovic, conform presei din Bosnia.

Fotbalistul a vorbit și despre nivelul din Championship, pentru că din această vară a fost împrumutat de Besiktas la Hull City.

„Liga este foarte solicitantă din punct de vedere fizic, multe dueluri și alergări, multe mingi lungi. Nu a fost ușor să mă obișnuiesc. Cu fiecare meci devin din ce în ce mai bun.”, a adăugat jucătorul.

Tricolorii lui Mircea Lucescu se află pe locul trei în Grupa H, la trei „lungimi” de Bosnia, care este pe poziția a doua, și la cinci puncte de liderul Austria.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Primele concluzii după autopsia fetiței care a murit după anestezia generală, la o clinică stomatologică din București
Primele concluzii după autopsia fetiței care a murit după anestezia generală, la o clinică stomatologică din București
ARTICOLE PE SUBIECT
Mircea Lucescu, declarație &icirc;n forță &icirc;nainte de Bosnia - Rom&acirc;nia: &rdquo;Intră cea mai bună echipă&rdquo;
Mircea Lucescu, declarație în forță înainte de Bosnia - România: ”Intră cea mai bună echipă”
&rdquo;Ți-e frică să nu fii dat afară dacă pierzi m&acirc;ine?&rdquo; Mircea Lucescu, &icirc;ntrebat frontal la conferința de presă
”Ți-e frică să nu fii dat afară dacă pierzi mâine?” Mircea Lucescu, întrebat frontal la conferința de presă
Cum l-a descris Sabău pe Mircea Lucescu: &rdquo;Pentru asta a venit la națională&rdquo;
Cum l-a descris Sabău pe Mircea Lucescu: ”Pentru asta a venit la națională”
ULTIMELE STIRI
Gică Popescu a transmis un mesaj clar &icirc;naintea partidei Bosnia - Rom&acirc;nia: &bdquo;Altfel are valoare zero&rdquo;
Gică Popescu a transmis un mesaj clar înaintea partidei Bosnia - România: „Altfel are valoare zero”
Ionuț Radu s-a contrazis cu o jurnalistă bosniacă: &bdquo;Este opinia ta!&rdquo;. Mircea Lucescu a intervenit
Ionuț Radu s-a contrazis cu o jurnalistă bosniacă: „Este opinia ta!”. Mircea Lucescu a intervenit
Mesajul COSR după ce Gabi Szabo a &icirc;mplinit 50 de ani: &rdquo;Sportivă de aur! Eveniment deosebit&rdquo;
Mesajul COSR după ce Gabi Szabo a împlinit 50 de ani: ”Sportivă de aur! Eveniment deosebit”
Finlanda U21 - Rom&acirc;nia U21 2-0! Tricolorii lui Curelea nu au trecut primul test serios din preliminarii
Finlanda U21 - România U21 2-0! Tricolorii lui Curelea nu au trecut primul test serios din preliminarii
Mircea Lucescu, declarație &icirc;n forță &icirc;nainte de Bosnia - Rom&acirc;nia: &rdquo;Intră cea mai bună echipă&rdquo;
Mircea Lucescu, declarație în forță înainte de Bosnia - România: ”Intră cea mai bună echipă”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Emoționant: ce a spus comentatorul arab despre Rom&acirc;nia, &icirc;n timpul meciului lui Olăroiu

Emoționant: ce a spus comentatorul arab despre România, în timpul meciului lui Olăroiu

Louis Munteanu pleacă: Pancu a spus tot!

Louis Munteanu pleacă: Pancu a spus tot!

Preliminarii CM 2026 | Franța a umilit Ucraina! Portugalia s-a făcut de r&acirc;s cu Irlanda! Roșu direct pentru Cristiano Ronaldo

Preliminarii CM 2026 | Franța a umilit Ucraina! Portugalia s-a făcut de râs cu Irlanda! Roșu direct pentru Cristiano Ronaldo

Panică la stadionul din Rom&acirc;nia! Arena, &icirc;n flăcări! Pompierii au intervenit &icirc;n forță

Panică la stadionul din România! Arena, în flăcări! Pompierii au intervenit în forță

Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat

Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat

Fața &icirc;ntunecată a lui Ronaldo: jucătorii au povestit ce face pe teren

Fața întunecată a lui Ronaldo: jucătorii au povestit ce face pe teren



Recomandarile redactiei
Ionuț Radu s-a contrazis cu o jurnalistă bosniacă: &bdquo;Este opinia ta!&rdquo;. Mircea Lucescu a intervenit
Ionuț Radu s-a contrazis cu o jurnalistă bosniacă: „Este opinia ta!”. Mircea Lucescu a intervenit
Mircea Lucescu, declarație &icirc;n forță &icirc;nainte de Bosnia - Rom&acirc;nia: &rdquo;Intră cea mai bună echipă&rdquo;
Mircea Lucescu, declarație în forță înainte de Bosnia - România: ”Intră cea mai bună echipă”
Un nou star pentru Real Madrid! Sumă record de transfer
Un nou star pentru Real Madrid! Sumă record de transfer
&rdquo;Ți-e frică să nu fii dat afară dacă pierzi m&acirc;ine?&rdquo; Mircea Lucescu, &icirc;ntrebat frontal la conferința de presă
”Ți-e frică să nu fii dat afară dacă pierzi mâine?” Mircea Lucescu, întrebat frontal la conferința de presă
Mesajul COSR după ce Gabi Szabo a &icirc;mplinit 50 de ani: &rdquo;Sportivă de aur! Eveniment deosebit&rdquo;
Mesajul COSR după ce Gabi Szabo a împlinit 50 de ani: ”Sportivă de aur! Eveniment deosebit”
Alte subiecte de interes
Situație fără precedent &icirc;n preliminarii: cinci &rdquo;colege de grupă&rdquo; pot merge &icirc;mpreună la EURO 2024!
Situație fără precedent în preliminarii: cinci ”colege de grupă” pot merge împreună la EURO 2024!
Patru jucători, OUT din lotul Rom&acirc;niei pentru meciul cu Bosnia!
Patru jucători, OUT din lotul României pentru meciul cu Bosnia!
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj &icirc;ndreptat spre Mircea Lucescu &icirc;naintea primei acțiuni: Merită să fie convocat, un copil excelent!
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
CITESTE SI
Guvernatorul BNR avertizează: majorarea salariului minim trebuie analizată cu prudență pentru a evita presiuni inflaționiste

stirileprotv Guvernatorul BNR avertizează: majorarea salariului minim trebuie analizată cu prudență pentru a evita presiuni inflaționiste

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

Rogobete, despre clinica stomatologică unde a murit o fetiţă de 2 ani: Funcţionează improvizat şi nu respectă normativele

stirileprotv Rogobete, despre clinica stomatologică unde a murit o fetiţă de 2 ani: Funcţionează improvizat şi nu respectă normativele

Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni

stirileprotv Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
(EN) UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!