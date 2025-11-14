Duelul este de totul sau nimic pentru selecționata lui Mircea Lucescu. În ciuda faptului că România poate ajunge la Mondial și prin barajul pus la dispoziție prin câștigarea grupei din Liga Națiunilor C, un loc doi în preliminariile CM 2026 duce, automat, la un baraj cu echipe mai slab cotate decât cele din competiția mai sus menționată.



Așadar, România trebuie neapărat să o învingă pe Bosnia sâmbătă și să o învingă pe San Marino marți, de la 21:45, în ultimul meci din campania de calificare la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.



Victor Pițurcă e categoric înainte de Bosnia - România: ”Asta mă face să spun că vom obține un rezultat bun”



Într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro, Victor Pițurcă, fost selecționer al României, a susținut că victoria cu Austria (1-0) le-a oferit tricolorilor un moral bun, care va fi benefic partidei cu Bosnia. Pițurcă e convins că prima reprezentativă poate încheia cu o victorie la Zenica.



”Toate meciurile pentru echipa națională sunt importante. Mai ales meci oficial pentru turneul final. Am ajuns în punctul ăsta. Avem nevoie cel puțin un punct. Și un punct din punctul meu de vedere e bun. Să jucăm acest joc decisiv contra Bosniei.



Punctul meu de vedere e că avem șanse reale să nu pierdem acest joc. Eu cred că în momentul de față echipa României e mai valoroasă decât echipa Bosniei.



Nu contează accidentații, cine este și cine nu este. Echipa națională când intră în teren trebuie să câștige! Sigur, au fost meciuri mai rele din punctul de vedere al rezultatelor, dar a venit această victorie cu Austria care ne-a ridicat moralul.



Asta mă face să spun că vom obține un rezultat bun în Bosnia”, a spus Pițurcă.

Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino



Printr-un comunicat emis de Federația Română de Fotbal, Mircea Lucescu, selecționerul României, a anunțat lotul convocaților pentru ”dubla” cu Bosnia și San Marino.



PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0)



FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6)



MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0)



ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1)

