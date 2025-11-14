Sâmbătă seară, de la ora 21:45, România o întâlnește pe Bosnia în penultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Mircea Lucescu, declarație în forță înainte de Bosnia - România: ”Intră cea mai bună echipă”



Mircea Lucescu a fost vineri prezent la conferința de presă și a ținut să puncteze faptul că va trimite în luptă cel mai bun prim ”11” pe care poate să-l alinieze.



”Il Luce” a vorbit și despre problemele de lot.



”Am pierdut în ultima perioadă cam 9-10 jucători. A trebuit să schimb, am construit o echipă nouă, care are o bază importantă. Am adăugat un mod de a interpreta jocul mai rațional și am făcut ca jucătorii să nu aibă frică de nimic. Sper ca asta să se vadă mâine.



Nu-mi fac probleme legată de echipă, avem fundași centrali buni și cu experiență. Toți s-au pregătit foarte bine. Am siguranță că se vor comporta așa cum trebuie și îi vor face uitați pe cei care nu sunt.



Ăsta e fotbalul, cea mai bună echipă e cea care intră. E problema mea dacă am stabilit primul '11' sau nu deja. Toți sunt pregătiți să joace. Știu foarte bine ce trebuie să facă”, a spus Mircea Lucescu.

Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino



Printr-un comunicat emis de Federația Română de Fotbal, Mircea Lucescu, selecționerul României, a anunțat lotul convocaților pentru ”dubla” cu Bosnia și San Marino.



PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0)



FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6)



MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0)



ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1)

