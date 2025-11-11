LIVE EXCLUSIV pe VOYO vineri de la ora 17:00, naționala de tineret a României joacă în deplasare cu Finlanda în preliminariile EURO U-21 2027.

Meciul se dispută pe Veritas Stadion din Turku.

Până acum, tricolorii antrenați de Costin Curelea sunt neînvinși în grupă și nu au primit niciun gol: 0-0 acasă cu Kosovo la debut, apoi 2-0 în deplasare cu San Marino și din nou 2-0 acasă cu Cipru (7 puncte).

Greul însă abia acum începe, pentru că adversarele de vineri (Finlanda) și de marțea viitoare (Spania) sunt marile noastre rivale la calificare.

Ibericii sunt primii, cu 9 puncte după 3 victorii, iar nordicii sunt pe 3, cu 6 puncte.

Lotul naționalei de tineret convocat de selecționerul Costin Curelea



Portari

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua București) ÎNLOCUIT CU Rafael Munteanu (Farul Constanța);

Fundași

Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo București) ÎNLOCUIT CU Ionuț Pop (Concordia Chiajna), Mario Tudose (CFC Argeș), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Robert Sălceanu (Petrolul), Kevin Ciubotaru (AFC Hermannstadt);

Mijlocași

Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), David Matei (Universitatea Craiova), Omar El Sawy (Universitatea Cluj), Rareș Pop (Rapid), Robert Jălade (Sevilla FC | Spania), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);

Atacanți

Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj).

