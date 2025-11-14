Gică Popescu a transmis un mesaj clar înaintea partidei Bosnia - România: „Altfel are valoare zero”

Partida Bosnia - România, din Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Tricolorii au mare nevoie de victorie pentru a avea șanse la poziția secundă din Grupa H.
Gică Popescu avertizează înaintea partidei cu Bosnia
Gică Popescu a vorbit despre meciul extrem de important pentru naționala lui Mircea Lucescu din Bosnia, de la Zenica
Fostul căpitan al naționalei României a spus clar că duelul cu Bosnia trebuie câștigat, pentru că altfel rezultatul cu Austria nu va ma conta.
Popescu a punctat și faptul că bosniacii vor face atmosferă la ora meciului, dar a explicat că jucătorii naționalei ar trebui să folosească acest aspect în avantajul lor.
„Este un meci pe care trebuie să-l câștigăm pentru a continua parcursul bun pe care l-am avut până acum. Este neapărată nevoie de această victorie, altfel tot ce s-a făcut în trecut are valoare zero.
Eu cred că avem această capacitate de a merge în Bosnia și a câștiga, fiindcă am dovedit-o în special în ultimul meci de acasă (n.r. cu Austria, 1-0).
Va fi cu siguranță o atmosferă ostilă, dar acestea sunt meciurile frumoase, în momentul în care ai presiune, în momentul în care suporterii echipei adverse sunt agresivi. Lucrurile acestea ar trebui să te motiveze când îmbraci tricoul echipei naționale”, a spus Gică Popescu.
Tricolorii lui Mircea Lucescu se află pe locul trei în Grupa H, la trei „lungimi” de Bosnia, care este pe poziția a doua, și la cinci puncte de liderul Austria.