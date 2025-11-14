Gică Popescu a transmis un mesaj clar înaintea partidei Bosnia - România: „Altfel are valoare zero”

Partida Bosnia - România, din Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Tricolorii au mare nevoie de victorie pentru a avea șanse la poziția secundă din Grupa H.



Gică Popescu avertizează înaintea partidei cu Bosnia



Gică Popescu a vorbit despre meciul extrem de important pentru naționala lui Mircea Lucescu din Bosnia, de la Zenica

Fostul căpitan al naționalei României a spus clar că duelul cu Bosnia trebuie câștigat, pentru că altfel rezultatul cu Austria nu va ma conta.

Popescu a punctat și faptul că bosniacii vor face atmosferă la ora meciului, dar a explicat că jucătorii naționalei ar trebui să folosească acest aspect în avantajul lor.