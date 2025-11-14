Mircea Lucescu a decis! Cine va fi atacantul titular în Bosnia - România

Mircea Lucescu a decis! Cine va fi atacantul titular &icirc;n Bosnia - Rom&acirc;nia Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România intră în linie dreaptă pentru meciul decisiv cu Bosnia & Herțegovina, iar Mircea Lucescu a stabilit deja numele atacantului titular. 

TAGS:
Mircea LucescuRomaniabosnialouis munteanudaniel birligea
Din articol

Selecționerul a analizat variantele disponibile și a luat o decizie clară înaintea duelului de la Zenica, programat sâmbătă, de la 21:45.

Publicația Fanatik anunță că Daniel Bîrligea va fi vârful titular al României, în fața lui Denis Drăguș și Louis Munteanu. Atacantul FCSB va bifa al doilea meci la rând ca titular, după prestația solidă din victoria cu Austria, scor 1-0, când a jucat 78 de minute.

Bîrligea are cinci selecții la națională și un gol, reușit în Liga Națiunilor, în victoria cu Cipru, scor 4-1.

Bosnia - România, meci cât o finală

România vine după victoria dramatică în fața Austriei, decisă în prelungiri, și are acum 10 puncte. Bosnia e pe locul 2, cu 13 puncte, iar Austria conduce grupa cu 15.

O victorie la Zenica ar urca România pe locul doi și ar pune echipa în cea mai bună poziție pentru un baraj favorabil. Un pas greșit ar complica totul înaintea ultimului meci, acasă cu San Marino.

Statistic, România stă mai bine în duelurile directe, cu patru victorii în șapte meciuri, dar ultimele jocuri din Bosnia au adus doar dezamăgiri, după cum Sport.ro a explicat în detaliu aici.

România are barajul asigurat datorită Ligii Națiunilor

România are barajul asigurat datorită rezultatelor din Liga Națiunilor, însă locul final în grupă contează enorm. Dacă tricolorii termină pe locul 3, pot întâlni la baraj adversari de top, precum ItaliaTurciaUcraina sau Țara Galilor. Dacă termină pe 2, lista devine mult mai accesibilă, cu adversari precum PoloniaCehiaUngaria sau Scoția.

Indiferent de poziția finală, semifinala și eventual finala barajului se vor juca în deplasare, cu excepția unei variante foarte puțin probabile, în care România ar putea găzdui meciul datorită criteriilor UEFA legate de Nations League, după cum a explicat în amănunt Sport.ro aici.

Clasamentul înainte de meci arată echilibrul total. Austria este lider cu 15 puncte. Bosnia are 13. România are 10. Cipru are 8 puncte, dar și un meci în plus. San Marino încheie grupa fără puncte.

România are în față două finale. Bosnia acum. San Marino acasă, marți. Ambele meciuri se văd LIVE TEXT pe site-ul www.sport.roFacebook Sport.ro, dar și în aplicația Sport.ro, disponibilă pe sistemele de operare Android și iOS.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Centrul Londrei, transformat într-un „oraș de corturi”: migranți români, bulgari și din Orientul Mijlociu trăiesc pe stradă
Centrul Londrei, transformat &icirc;ntr-un &bdquo;oraș de corturi&rdquo;: migranți rom&acirc;ni, bulgari și din Orientul Mijlociu trăiesc pe stradă
ARTICOLE PE SUBIECT
Ungurii sunt dramatici după victoria chinuită din preliminariile CM 2026: &rdquo;Tensiune! Finalul părea că nu se mai termină&rdquo;
Ungurii sunt dramatici după victoria chinuită din preliminariile CM 2026: ”Tensiune! Finalul părea că nu se mai termină”
Mirel Rădoi are o singură ușă deschisă &icirc;n Superliga: &rdquo;Am pl&acirc;ns unul pe umerii celuilalt&rdquo;
Mirel Rădoi are o singură ușă deschisă în Superliga: ”Am plâns unul pe umerii celuilalt”
Panică la stadionul din Rom&acirc;nia! Arena, &icirc;n flăcări! Pompierii au intervenit &icirc;n forță
Panică la stadionul din România! Arena, în flăcări! Pompierii au intervenit în forță
ULTIMELE STIRI
Moldova - Italia 0-0 &icirc;n minutul 88, apoi s-a &icirc;nscris gol după gol!
Moldova - Italia 0-0 în minutul 88, apoi s-a înscris gol după gol!
Cristi Chivu pregătește lovitura la Inter! Atacantul trecut pe listă
Cristi Chivu pregătește lovitura la Inter! Atacantul trecut pe listă
Emoționant: ce a spus comentatorul arab despre Rom&acirc;nia, &icirc;n timpul meciului lui Olăroiu
Emoționant: ce a spus comentatorul arab despre România, în timpul meciului lui Olăroiu
Cristiano Ronaldo, comportament degradant &icirc;n Irlanda - Portugalia 2-0. Starul a făcut circ și a &icirc;ncasat cartonașul roșu după un gest golănesc
Cristiano Ronaldo, comportament degradant în Irlanda - Portugalia 2-0. Starul a făcut circ și a încasat cartonașul roșu după un gest golănesc
Finlanda U21 - Rom&acirc;nia U21, EXCLUSIV pe VOYO de la 17:00 | Meci tare pentru tricolorii lui Curelea
Finlanda U21 - România U21, EXCLUSIV pe VOYO de la 17:00 | Meci tare pentru tricolorii lui Curelea
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Edi Iordănescu s-a &icirc;nțeles cu noua echipă! Detaliile acordului fostului selecționer

Edi Iordănescu s-a înțeles cu noua echipă! Detaliile acordului fostului selecționer

Emirate &ndash; Irak s-a jucat &icirc;ntr-o atmosferă fabuloasă: echipa lui Olăroiu, gol anulat &icirc;n minutul 90+6!

Emirate – Irak s-a jucat într-o atmosferă fabuloasă: echipa lui Olăroiu, gol anulat în minutul 90+6!

Acord la Rapid pentru atacantul de un milion de euro! Mutarea pregătită de Costel G&acirc;lcă

Acord la Rapid pentru atacantul de un milion de euro! Mutarea pregătită de Costel Gâlcă

Florin Talpan, lovitură &icirc;n procesul cu Steaua București! Decizia justiției &icirc;mpotriva juristului

Florin Talpan, lovitură în procesul cu Steaua București! Decizia justiției împotriva juristului

Surpriză uriașă! Ioan Ovidiu Sabău a numit echipa cu &rdquo;cel mai valoros lot&rdquo; din Superliga: &rdquo;Șanse mari să ia campionatul&rdquo;

Surpriză uriașă! Ioan Ovidiu Sabău a numit echipa cu ”cel mai valoros lot” din Superliga: ”Șanse mari să ia campionatul”

Preliminarii CM 2026 | Franța a umilit Ucraina! Portugalia s-a făcut de r&acirc;s cu Irlanda! Roșu direct pentru Cristiano Ronaldo

Preliminarii CM 2026 | Franța a umilit Ucraina! Portugalia s-a făcut de râs cu Irlanda! Roșu direct pentru Cristiano Ronaldo



Recomandarile redactiei
Emoționant: ce a spus comentatorul arab despre Rom&acirc;nia, &icirc;n timpul meciului lui Olăroiu
Emoționant: ce a spus comentatorul arab despre România, în timpul meciului lui Olăroiu
Florin Talpan, lovitură &icirc;n procesul cu Steaua București! Decizia justiției &icirc;mpotriva juristului
Florin Talpan, lovitură în procesul cu Steaua București! Decizia justiției împotriva juristului
Moldova - Italia 0-0 &icirc;n minutul 88, apoi s-a &icirc;nscris gol după gol!
Moldova - Italia 0-0 în minutul 88, apoi s-a înscris gol după gol!
Finlanda U21 - Rom&acirc;nia U21, EXCLUSIV pe VOYO de la 17:00 | Meci tare pentru tricolorii lui Curelea
Finlanda U21 - România U21, EXCLUSIV pe VOYO de la 17:00 | Meci tare pentru tricolorii lui Curelea
Cristiano Ronaldo, comportament degradant &icirc;n Irlanda - Portugalia 2-0. Starul a făcut circ și a &icirc;ncasat cartonașul roșu după un gest golănesc
Cristiano Ronaldo, comportament degradant în Irlanda - Portugalia 2-0. Starul a făcut circ și a încasat cartonașul roșu după un gest golănesc
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj &icirc;ndreptat spre Mircea Lucescu &icirc;naintea primei acțiuni: Merită să fie convocat, un copil excelent!
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Situație fără precedent &icirc;n preliminarii: cinci &rdquo;colege de grupă&rdquo; pot merge &icirc;mpreună la EURO 2024!
Situație fără precedent în preliminarii: cinci ”colege de grupă” pot merge împreună la EURO 2024!
Patru jucători, OUT din lotul Rom&acirc;niei pentru meciul cu Bosnia!
Patru jucători, OUT din lotul României pentru meciul cu Bosnia!
CITESTE SI
O rom&acirc;ncă a &icirc;ncercat să fugă din Italia cu autobuzul, dar amprentele digitale au dat-o de gol. Ce au descoperit polițiștii

stirileprotv O româncă a încercat să fugă din Italia cu autobuzul, dar amprentele digitale au dat-o de gol. Ce au descoperit polițiștii

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

Tragedie la o clinică stomatologică din Capitală. O fetiță de doi ani a murit după o anestezie

stirileprotv Tragedie la o clinică stomatologică din Capitală. O fetiță de doi ani a murit după o anestezie

Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni

stirileprotv Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!