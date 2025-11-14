Mircea Lucescu a decis! Cine va fi atacantul titular în Bosnia - România

Bîrligea are cinci selecții la națională și un gol, reușit în Liga Națiunilor, în victoria cu Cipru, scor 4-1.

Publicația Fanatik anunță că Daniel Bîrligea va fi vârful titular al României, în fața lui Denis Drăguș și Louis Munteanu. Atacantul FCSB va bifa al doilea meci la rând ca titular, după prestația solidă din victoria cu Austria, scor 1-0, când a jucat 78 de minute.

Selecționerul a analizat variantele disponibile și a luat o decizie clară înaintea duelului de la Zenica, programat sâmbătă, de la 21:45.

Bosnia - România, meci cât o finală



România vine după victoria dramatică în fața Austriei, decisă în prelungiri, și are acum 10 puncte. Bosnia e pe locul 2, cu 13 puncte, iar Austria conduce grupa cu 15.



O victorie la Zenica ar urca România pe locul doi și ar pune echipa în cea mai bună poziție pentru un baraj favorabil. Un pas greșit ar complica totul înaintea ultimului meci, acasă cu San Marino.



Statistic, România stă mai bine în duelurile directe, cu patru victorii în șapte meciuri, dar ultimele jocuri din Bosnia au adus doar dezamăgiri, după cum Sport.ro a explicat în detaliu aici.

România are barajul asigurat datorită Ligii Națiunilor



România are barajul asigurat datorită rezultatelor din Liga Națiunilor, însă locul final în grupă contează enorm. Dacă tricolorii termină pe locul 3, pot întâlni la baraj adversari de top, precum Italia, Turcia, Ucraina sau Țara Galilor. Dacă termină pe 2, lista devine mult mai accesibilă, cu adversari precum Polonia, Cehia, Ungaria sau Scoția.



Indiferent de poziția finală, semifinala și eventual finala barajului se vor juca în deplasare, cu excepția unei variante foarte puțin probabile, în care România ar putea găzdui meciul datorită criteriilor UEFA legate de Nations League, după cum a explicat în amănunt Sport.ro aici.



Clasamentul înainte de meci arată echilibrul total. Austria este lider cu 15 puncte. Bosnia are 13. România are 10. Cipru are 8 puncte, dar și un meci în plus. San Marino încheie grupa fără puncte.



România are în față două finale. Bosnia acum. San Marino acasă, marți. Ambele meciuri se văd LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro, Facebook Sport.ro, dar și în aplicația Sport.ro, disponibilă pe sistemele de operare Android și iOS.

