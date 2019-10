Cosmin Contra, noi dezvaluiri din vestiarul nationalei: "Mister, asa slabi suntem? Chiar nu facem nimic bine?" Selectionerul a fost iritat dupa dubla cu Feroe si Norvegia

Cosmin Contra a vorbit despre e atmosfera din cadrul echipei nationale.

Selectionerul s-a declarat nemulutumit de lucrurile scoase in fata dupa dubla cu Feroe si Norvegia. Contra este de parere ca echipa nationala a fost criticata pe nedrept si au fost scoase in fata doar lucrurile negative, in ciuda prestatiei buna a jucatorilor.

Cosmin Contra a dezvaluit ca jucatorii au ajuns sa se indoiasca de prestatiile lor si sunt vizibil afectati:

"Ma intreaba, <Mister, asa slabi suntem? Chiar nu facem nimic bine?>", a spus Contra la Digi.

Romania a obtinut patru puncte din dubla cu Feroe si Norvegia si sansele unei calificari la Campionatul European din 2020 s-au diminuat considerabil:

"Nu vrem sa avem un discurs pozitiv. Asa suntem noi. Am fost mai mult judecat pentru reactia aia (n.r. cand l-a injurat pe George Puscas) mai mult decat s-a vorbit de meci. Mai mult decat de repriza a doua facuta cu Spania (scor 1-2). Nu s-a vorbit ca am jucat cu Norvegia cu doi fundasi centrali de 22, 23 de ani.

Iar Odegaard si King care au facut ce au vrut cu Ramos sau cu Albiol, jucatori de mare valoare, cu un Rus si un Nedelcearu nu au putut pentru ca ei au jucat impecabil.

Nu s-a vorbit cat au alergat jucatorii nostri, nu s-a vorbit ca am avut 4-5 ocazii cu Norvegia si ca am primit un gol in minutul 92 dintr-o greseala.

Nu s-a vorbit ca dupa ce s-a facut 1-1 noi am avut 2-3 ocazii, nu s-a vorbit ca la ultima faza au fost sase jucatori de-ai nostri in careul advers cand arbitrul a oprit jocul. Nu s-a vorbit!", a spus Cosmin Contra.

Romania a facut un meci modest in Feroe si pana in minutul 74 ne-am luptat de la egal la egal cu adversarul. Pe finalul meciului tricolorii s-au descatusat si au reusit sa invinga cu 3-0.

"Chiar daca nu am facut o repriza buna, a doua, cu Spania. N-a mai contat, n-a contat ca am avut ocaziile pe final, nu conteaza ca o echipa are o jumatate de ocazie si da gol. Mie nu mi s-a parut un joc slab in Feroe, in fata unei echipe care s-a baricadat in aparare. Am castigat cu 3-0 si s-a vorbit de parca am pierdut cu 3-0. Toate aceste comentarii nu fac bine jucatorilor", a mai spus Contra.

Echipa nationala a Romaniei este obligata sa bata Suedia si sa nu piarda in Spania pentru a mai spera la o calificare. Meciurile se vor juca pe 15 si 18 noiembrie.