Contra l-a tras pe Puscas deoparte dupa meciul cu Norvegia: "A fost o discutie barbateasca!" Ce i-a spus selectionerul dupa ce l-a injurat ca la usa cortului in timpul partidei

George Puscas (23 de ani) a ratat un penalty in meciul cu Norvegia, la 0-0. El si-a asumat executia, desi selectionerul Contra stabilise inaintea partidei ca Nicusor Stanciu este executantul numarul 1.

George Puscas i-a luat mingea lui Stanciu in meciul cu Norvegia si a executat de la 11 metri. Din nefericire pentru el si pentru sansele Romaniei de a merge la EURO 2020, atacantul lui Reading a ratat. Imediat, acesta a fost supus unei tirade de injuraturi venita din partea selectionerului Contra. "Fu***i mortii ma-tii, Puscas", a urlat Contra.

Contra l-a tras deoparte pe Puscas dupa meci

Cotidianul Gazeta Sporturilor scrie ca selectionerul Cosmin Contra si-a dat seama de greseala, iar la finalul partidei l-a luat pe George Puscas deoparte. Sursa citata scrie ca acesta l-a luat pe atacant intr-o parte mai ferita a vestiarului.

"Selectionerul a negat in prima instanta ca i-ar fi adresat acele cuvinte lui Puscas, dar cand a realizat ca momentul e deja public gratie inregistrarilor din timpul partidei, a facut un pas inapoi. L-a cautat apoi pe jucator pentru a avea un dialog cu el si pentru a-i cere scuze. Puscas se retrasese intr-un separeu al vestiarului, de unde voia sa-si ia un alt atricou care sa se prezinte la flash-interviu, iar Contra l-a abordat acolo. A fost o discutie barbateasca, Puscas n-a reacionat in niciun fel si a parut ca accepta scuzele selectionerului", noteaza sursa citata.

Ce a spus Contra dupa meci

Cosmin Contra a recunoscut ca si-a pierdut cumpatul la faza penaltyului. El a spus ca Puscas nu trebuia sa execute.



"Stanciu trebuia sa bata. Nu m-a deranjat neaparat ca si-a asumat Puscas responsabilitatea si ca a ratat, pentru ca oricui i se poate intampla. M-a deranjat ca nu s-a respectat ce am vorbit inaintea meciului. Atat. In rest, orice se poate intampla. Am vorbit si cu George Puscas si totul este OK intre noi", a spus Contra.