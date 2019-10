Barcelona are inlocuitor pentru Valverde! Din 2020, el poate fi "seful" lui Messi si Suarez! Clauza unica in contract: doar Barcelona il poate lua de la actuala echipa

Din articol A scris istorie in tricoul Barcelonei

Barcelona are o varianta de inlocuire pentru Ernesto Valverde.

Suporterii Barcelonei nu il mai doresc pe Ernesto Valverde (55 ani) pe banca. Acestia si-au creat o forma de protest, printr-un hashtag folosit la fiecare poza pe care clubul o posteaza pe conturile oficiale: "#ValverdeOut".

Inceputul slab de sezon al catalanilor nu il ajuta pe Valverde sa isi mentina postul, astfel ca se zvoneste ca presedintele Barcelonei i-ar cauta deja inlocuitor.

Pe lista favoritilor se afla selectionerul Olandei si fost jucator al Barcelonei, Ronald Koeman (56 ani), cel care are contract cu Federatia din Olanda pana in anul 2022, insa contractul sau contine o clauza speciala: poate pleca mai devreme doar daca este dorit de Barcelona.

Directorul sportiv al Federatiei Olandeze de Fotbal, Nico-Jan Hoogma, a confirmat existenta clauzei in contract intr-un interviu acordat celor de la Fox Sports.

"Exista o astfel de intelegere, insa, Barcelona ar trebui sa plateasca o suma pentru rezilierea contractului. Ronald a sustinut intotdeauna ca vrea sa o antreneze pe Barcelona. O sa vedem daca se intampla. Un mandat de succes pe banca nationalei te poate duce catre un club precum Barcelona. Eu sper sa ramana alaturi de noi si la Mondialul din Qatar", a spus Hoogma pentru Fox Sports.

A scris istorie in tricoul Barcelonei

Ronald Koeman a jucat la Barcelona in perioada 1989-1995, a castigat 11 trofee in tricoul catalanilor, printre care si Liga Campionilor in sezonul 1991/1992, cu un gol marcat de el in finala castigata cu 1-0, impotriva celor de la Sampdoria.