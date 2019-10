Cazul Puscas a fost clasat: "Doar daca nu esti in deplinatatea fortelor mentale faci asa ceva!" Contra, salvat de fostul sef al LPF: "Vrem 'sa-l curatam' nevinovat?"

George Puscas si-a asumat responsabilitatea executarii penalty-ului, desi Stanciu fusese desemnat de Contra pentru loviturile de la 11 metri. Multi au pus acest moment pe lipsa autoritatii lui Cosmin Contra in cadrul lotului, insa Dumitru Dragomir spune ca in acest caz vina apartine in totalitate jucatorului.

Fostul sef al LPF este de parere ca un jucator tanar precum Puscas ar trebui sa aiba o atitudine mai umila atunci cand este la echipa nationala si sa respecte indicatiile selectionerului.



"Eu nu-l scot pe Contra vinovat. Vinovat e jucatorul, e indisciplina. E tanar, trebuia sa stea in banca lui. Trebuie sa-ti vezi lungul nasului. Contra a stabilit in cabina cine bate. Vinovat 100% e doar jucatorul. Nu e vinovat ca a ratat, vinovat e ca nu a respectat sarcinile trasate de antrenor. Numai daca nu esti de deplinatatea fortelor mentale faci treaba asta. Antrenorul nu trebuia sa-i injure, asta e clar. Federatia trebuie sa-i dea o amenda. Nu mare, micuta, acolo. Ii spui unuia sa mearga pe stanga, el merge pe dreapta si da masina peste el...ce vina are parintele in cazul asta? Vrem sa-l curatam pe Contra nevinovat? Pai, nu are nici echipa! Ce echipa are?", a declarat Dumitru Dragomir la ProX.