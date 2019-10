Becali PUNE TUNUL pe nationala lui Contra: "Am fost sac de box!" Ce greseala fatala face Contra: "Sa invete de la Dan Petrescu!"

Romania a facut egal cu Norvegia si are nevoie de victorie cu Suedia si un egal cu Spania pentru a se califica direct la EURO 2020.

Gigi Becali a analizat partida Romania - Norvegia si a identificat problema pe care o are nationala. Patronul FCSB "l-a certat" pe Cosmin Contra pentru ca nu construieste o echipa cu un mijloc puternic.

Becali l-a dat exemplu pe Dan Petrescu, cel despre care spune ca reuseste sa castige o multime de meciuri aplicand aceasta regula.

"Trebuie sa avem jucatori purtenici la mijloc. Noi nu avem mijloc. Axul central trebuie sa fie puternic. Asta am invatat de la Piturca si asta-i spun si lui contra, ca nu vreau sa-l jignesc. Si Hagi m-a invatat si eu am aplicat asta ca patron.

Axul central trebuie trebuie sa fie puternic. Axul central este de la fundasul central pana la atacant. Si in cruce, mai ales daca joci 4-3-3.

Dan Petrescu este cel mai specialist in asta. El pune acolo trei mijlocasi puternici, agresivi si nu ai ce sa-i faci. De asta castiga el. Nu ai cum sa-l desfaci. Noi nu avem, noi ce mijlocasi am avut? Nu vreau sa critic jucatorii. Cand joci 4-3-3, axul central, mijlocul trebuie sa fie puternic, asta trebuie sa invete el. Nu vreau sa-l jignesc.

E treaba lui ca a injurat, dar e inadmisibil. El asta trebuie sa invete. Axul central trebuie sa fie puternic. Asta este ce mi-a zis mie Hagi, si eu am bagat la cap. Voi de ce credeti ca noi jucam cu Ovidiu Popescu si Oaida acolo, pentru ca sunt puternici. De aia ne calaresc toti, pentru ca noi nu avem axul central puternic", a declarat Becali pentru DigiSport.

Becali: "Cu Norvegia am fost sac de box"

Chiar daca Romania - Norvegia s-a terminat 1-1, Becali nu considera ca echipa nationala a avut un joc bun. Patronul FCSB considera ca echipa lui Contra a avut noroc cu nordicii. Becali a vazut Romania ca un sac de box.

"Noi, in prima repriza, am fost sac de box, doar ca nu ne-au dat lovitura de gratie, dar ne-au dat la pumni, de num mai stiam de noi. Noi am avut noroc ca nu ne-au batut aia. Am tinut si eu cu ei, ca pana acum nu tineam. Acum am tinut cu nationala.

Golul nostru a fost mincinos, nu am dat noi gol. Golul l-a dat Mitrita, pentru ca are calitate. 11 metri ala a fost mincinos. Ne-au naucit aia, ne-au facut praf", a continuat Becali.

Becali: "Nu avem cum sa batem Suedia"

Patronul FCSB nu ia in calcul victoria cu Suedia.

"Noi avem calitate in atac, dar ce sa facem daca mingea nu e la noi. Nu avem axul central puternic. Nu avem cum sa batem Suedia. Ne dau aia 4-5, poate daca face o echipa cu jucatori puternici, dar si asa e greu. Pai ce, Norvegia e echipa puternica?", e pronosticul patronului FCSB.

Romania - Suedia e pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, in direct la PRO TV!