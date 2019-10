Sunt Hagi si Contra la cutite? Niciun jucator de la Viitorul nu a fost convocat la ultima actiune a nationalei  

Gica Hagi e nemultumit de selectia facuta de Cosmin Contra, care, la randul lui, e indispus de pretentiile exagerate ale fostului sau capitan de la nationala.

Contra si Hagi au fost colegi la echipa nationala, intre 1996 si 2000, si au facut parte amandoi din lotul pentru Euro 2000. Dar cei doi sunt exponentii unor generatii diferite, iar apropierea lui Hagi de Dan Petrescu, fostul concurent pe post al lui Contra, pare sa fi lasat urme adanci in relatia ulterioara dintre cei doi. In ultimii 3 ani, in care Contra a fost antrenor la Dinamo si selectioner al Romaniei, iar Hagi a manageriat Viitorul, au existat numeroase cazuri in care cei doi au aratat ca relatia lor este tensionata.

Patronul Viitorului acuza o cospiratie impotriva clubului sau in mandatul lui Contra, considerand ca staff-ul acestuia ii marginalizeaza jucatorii si ca ii favorizeaza pe cei de la CFR Cluj, CS "U" Craiova, Sepsi sau Dinamo. In lotul pentru meciurile cu Insulele Feroe (3-0) si Norvegia (1-1) au fost selectionati 6 jucatori care au trecut pe la Viitorul (Benzar, Tosca, Mitrita, I. Hagi, Cicaldau, Coman), dar niciunul legitimat in prezent la clubul constantean. Asta desi managerul tehnic Gica Hagi spune ca echipa sa ocupa locul secund in Liga 1, la egalitate de puncte cu CFR Cluj (24p), si ca i-ar putea avea usor in lotul nationalei de seniori pe Bogdan Tiru, Gabriel Iancu, Cosmin Matei, Catalin Cabuz, Andrei Ciobanu sau Steliano Filip.

HAGI A ACUZAT DESCHIS CA SELECTIONERUL ESTE MANIPULAT IN PRIVINTA CONVOCARILOR

Se pare ca relatia dintre Gica Hagi si Cosmin Contra s-a racit decisiv, dupa ce patronul-antrenor de la Viitorul a facut un mare scandal la conferintele de presa, pentru ca a nu fost inclus intr-un sondaj in care s-a votat cine l-ar putea inlocui pe „Gurita”, in eventualitatea in care va rata calificarea la Euro 2020 si va fi inlocuit. A fost picatura care a umplut paharul, Hagi fiind unul dintre cei mai aprigi contestatari ai selectiei facute de selectioner in cei doi ani de mandat, mai ales in privinta neconvocarii cat mai timpurii a fiului sau.

"Cosmine, nu se poate asa ceva! Cine comanda lucrurile? Toate indiciile mele duc spre acest lucru, ca se fac convocarile prin spate. Sunt prea multi de la Viitorul? Poate se supara cineva, Cosmine, care ti-e drag tie. Si poate face convocarile. Este 100% cineva in spate care-ti spune ce sa faci. Credeam ca in Romania este totul sportiv, dar probabil sunt prin spatele birourilor sau in spatele usilor inchise. Bai baietilor, Gane, Mihalcea, voi intelegeti fotbal? Voi ati castigat ceva? Ce vedeti voi cand va trimite Contra?”, asa a atacat Gica Hagi staff-ul nationalei.

HAGI CREDE CA FIUL SAU ESTE „ASCUNS” DE CONTRA

Un alt capitol la care cei doi nu se inteleg este cel al intrebuintarii lui Ianis Hagi. Abia la ultima actiune a nationalei el a primit numarul 10, dupa insistentele tatalui sau, dar Hagi senior crede ca Contra nu il foloseste indeajuns si ca il „ascunde” la meciurile importante. Ianis a fost selectionat la toate partidele din aceasta campanie de calificare, jucand 90 de minute, respectiv 72 de minute cu Malta, si evoluand 90 + 45 minute cu Insulele Feroe. In meciurile grele din grupa, Ianis a intrat 26 minute cu Suedia, 30 minute Norvegia si 27 de minute cu Spania. Gica Hagi crede ca fiul sau merita sa fie titular si ca, din cauza faptului ca nu joaca mai mult la nationala, a cazut in plan secund fata de Puscas, Mitrita, Deac, Andone sau Stanciu.

SI LA U21 A SCAZUT NUMARUL DE JUCATORI DE LA VIITORUL

La nationala U21, Viitorul i-a avut la ultima actiune pe Cosmin Dur-Bozoanca (imprumutat la “U” Cluj), Radu Boboc, Andrei Ciobanu si George Ganea, doar patru jucatori, un numar sensibil mai mic decat in campania trecuta de calificare la Campionatul European, in care jucatorii lui Hagi au fost printre cei mai selectionati. La meciul cu Ucraina, castigat de echipa lui Mirel Radoi cu 3-0, Boboc si Ganea au fost titulari, ultimul fiind schimbat in minutul 76, in timp ce la partida cu Irlanda de Nord (3-0), Boboc si Ciobanu au fost titulari, ultimul reusind si un gol, iar Ganea a intrat pe teren doar in ultimele 21 de minute.