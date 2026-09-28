Cosmin Contra, discurs fără menajamente după decizia lui Gică Hagi: „Nu are nicio explicație”

Cosmin Contra, discurs fără menajamente după decizia lui Gică Hagi: „Nu are nicio explicație” Nationala
Alexandru Hațieganu
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Cosmin Contra (50 de ani), fost selecționer al României, în prezent antrenor la Al-Arabi SC din Qatar, s-a arătat contrariat de o hotărâre a lui Gică Hagi (61 de ani) pentru meciul împotriva Suediei (1-2). 

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Cosmin ContraGica HagiGheorghe HagiEchipa Nationalanationala romanieiSuediaNationalaSuedia - Romania
Din articol

Contra a susținut că lăsarea lui Daniel Bîrligea (26 de ani) în afara lotului nu are nicio explicație, dacă vârful lui Frosinone nu a întâmpinat o problemă medicală. 

Cosmin Contra, critic față de Gică Hagi după Suedia - România 2-1

În opinia sa, Bîrligea ar fi fost util împotriva suedezilor cel puțin în a doua repriză.

Cosmin Contra

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Cosmin contra qatar
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„Nu am înțeles de ce, având doi atacanți în lot, Bîrligea a fost lăsat acasă. Nu am înțeles. La un 2-1, când l-a schimbat pe Louis, avându-l pe Bîrligea în lot, poate forțam egalarea. Schimbările au fost făcute în așa fel încât să nu mai avem forța aia în atac.

Gică a vrut să surprindă, probabil. Am avut momente bunicele în prima repriză, dar în a doua nu am contat, nu am avut niciun șut, împotriva unei echipe ca Suedia. Mă așteptam cu Suedia, care e cel mai bun adversar din grupă, să apeleze la cea mai bună formulă, la cei mai buni jucători pentru acest meci.

Contra: „Lăsarea lui Bîrligea acasă nu are nicio explicație”

Gică dă poate mai multă importanță meciului cu Bosnia. Poate Gică și-a făcut calculele ca la meciul cu Bosnia, echipa să fie diferită, cu jucătorii care sunt în formă.

M-a surprins. Lăsarea lui Bîrligea acasă nu are nicio explicație. Nu are o justificare, doar dacă el a fost accidentat. Sunt doi jucători diferiți: Louis este mobil, cum îi place lui Gică, în plină mișcare, pe Dennis Man l-a băgat al doilea vârf, nu e vârf-vârf autentic. Bîrligea e total diferit, e un atacant de careu, de forță, care mai poate să țină de minge în duelurile 1 la 1.

Avându-l pe Bîrligea în ultimele 30 de minute, poate o centrare... Nu am avut un atacant de careu”, a declarat Cosmin Contra, potrivit digisport.ro

Programul României în grupa din Liga B a Ligii Națiunilor

  • Suedia - România 2-1, vineri, 25 septembrie (21:45)
  • România - Bosnia și Herțegovina, 28 septembrie (21:45)
  • Polonia - România, 2 octombrie (21:45)
  • România - Suedia, 5 octombrie (21:45)
  • România - Polonia, 14 noiembrie (21:45)
  • Bosnia și Herțegovina - România, 17 noiembrie (21:45)

Lotul României pentru primele patru partide din Liga Națiunilor

PORTARI

  • Ionuț RADU, Otto HINDRICH, Valentin COJOCARU;

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU, Tony STRATA, Andrei COUBIȘ, Radu DRĂGUȘIN, Andrei BURCĂ, Bogdan RACOVIȚAN, Virgil GHIȚĂ, Matei ILIE, Lisav EISSAT, Nicușor BANCU, Andrei BORZA, Raul OPRUȚ;

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ, Vladimir SCRECIU, Marius MARIN, Răzvan MARIN, Nicolae STANCIU, Alexandru CICÂLDĂU, Vlad DRAGOMIR, David MATEI, Cătălin CÎRJAN;

ATACANȚI

  • Dennis MAN, Darius OLARU, Olimpiu MORUȚAN, Ianis HAGI, Valentin MIHĂILĂ, Florin TĂNASE, Louis MUNTEANU, Daniel BÎRLIGEA
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