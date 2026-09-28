Cosmin Contra, discurs fără menajamente după decizia lui Gică Hagi: „Nu are nicio explicație”

Contra a susținut că lăsarea lui Daniel Bîrligea (26 de ani) în afara lotului nu are nicio explicație, dacă vârful lui Frosinone nu a întâmpinat o problemă medicală.

România - Bosnia, de la 21:45, în UEFA Nations League. Echipe probabile + ce jucători noi vom vedea în formația lui Hagi. Analiza lui Dan Chilom

„Nu am înțeles de ce, având doi atacanți în lot, Bîrligea a fost lăsat acasă. Nu am înțeles. La un 2-1, când l-a schimbat pe Louis, avându-l pe Bîrligea în lot, poate forțam egalarea. Schimbările au fost făcute în așa fel încât să nu mai avem forța aia în atac.

Gică a vrut să surprindă, probabil. Am avut momente bunicele în prima repriză, dar în a doua nu am contat, nu am avut niciun șut, împotriva unei echipe ca Suedia. Mă așteptam cu Suedia, care e cel mai bun adversar din grupă, să apeleze la cea mai bună formulă, la cei mai buni jucători pentru acest meci.

Contra: „Lăsarea lui Bîrligea acasă nu are nicio explicație”

Gică dă poate mai multă importanță meciului cu Bosnia. Poate Gică și-a făcut calculele ca la meciul cu Bosnia, echipa să fie diferită, cu jucătorii care sunt în formă.

M-a surprins. Lăsarea lui Bîrligea acasă nu are nicio explicație. Nu are o justificare, doar dacă el a fost accidentat. Sunt doi jucători diferiți: Louis este mobil, cum îi place lui Gică, în plină mișcare, pe Dennis Man l-a băgat al doilea vârf, nu e vârf-vârf autentic. Bîrligea e total diferit, e un atacant de careu, de forță, care mai poate să țină de minge în duelurile 1 la 1.

Avându-l pe Bîrligea în ultimele 30 de minute, poate o centrare... Nu am avut un atacant de careu”, a declarat Cosmin Contra, potrivit digisport.ro.

Programul României în grupa din Liga B a Ligii Națiunilor

Suedia - România 2-1, vineri, 25 septembrie (21:45)

România - Bosnia și Herțegovina, 28 septembrie (21:45)

Polonia - România, 2 octombrie (21:45)

România - Suedia, 5 octombrie (21:45)

România - Polonia, 14 noiembrie (21:45)

Bosnia și Herțegovina - România, 17 noiembrie (21:45)

Lotul României pentru primele patru partide din Liga Națiunilor

PORTARI

Ionuț RADU, Otto HINDRICH, Valentin COJOCARU;

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU, Tony STRATA, Andrei COUBIȘ, Radu DRĂGUȘIN, Andrei BURCĂ, Bogdan RACOVIȚAN, Virgil GHIȚĂ, Matei ILIE, Lisav EISSAT, Nicușor BANCU, Andrei BORZA, Raul OPRUȚ;

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ, Vladimir SCRECIU, Marius MARIN, Răzvan MARIN, Nicolae STANCIU, Alexandru CICÂLDĂU, Vlad DRAGOMIR, David MATEI, Cătălin CÎRJAN;

ATACANȚI