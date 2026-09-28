Mihai Stoichiță (72 de ani) e un izvor nesecat de declarații bizare în fotbalul nostru.

La un moment dat, înainte de Mondialul din 2022, oficialul FRF a „reușit“ să ajungă subiect de glumă, când a comentat calificarea naționalei din Panama pentru turneul final din Qatar. „Chiar îmi spunea preşedintele de acolo că proiectul dezvoltării fotbalului panamez a început de când am fost eu în Panama“, a spus „Lippi“, într-o încercare de a lega calificarea panamezilor, la CM 2022, de prezența sa în fotbalul din această țară în... 2001.

Cu asemenea „perle“ la activ, nu e tocmai de mirare că acum, Stoichiță a oferit o declarație de noaptea minții, înainte de România – Bosnia (diseară, ora 21:45). În dialog cu Fanatik, șeful Comisiei Tehnice a fost rugat să comenteze deciziile drastice ale selecționerului pentru acest meci. Concret, Hagi a trimis în tribune șase titulari din partida cu Suedia (1-2): Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man și Ianis Hagi.

În locurile acestora, selecționerul a mizat pe fețe noi, precum Tony Strata, Cătălin Cîrjan, David Matei, Olimpiu Moruțan sau Daniel Bîrligea.

Cum a interpretat însă Stoichiță aceste alegeri? Iată răspunsul său: „Pentru cine am juca noi în această seară cu cea mai bună echipă, pe un stadion gol? Pentru telespectatori? E un stadion gol. Nu există o presiune atât de mare. Hagi, de pe margine, își poate ghida echipa ușor, poate repara greșelile în timp real. Poți comunica pe un stadion gol, unde se aude orice. Eu cred că a gândit foarte bine din punct de vedere strategic. Eu sunt de acord cu Hagi și cu modul în care a gândit-o“.

România – Bosnia nu contează dar, de fapt, contează!

Faptul că Mihai Stoichiță a putut să zică așa ceva, cum că România – Bosnia e o partidă în care nu merita să jucăm cu echipa cea mai bună, pentru că avem terenul suspendat și lipsesc fanii din tribune, e halucinant. Dar șeful Comisiei Tehnice FRF nu s-a oprit aici și a ținut să sublinieze că telespectatorii, adică milioane de români care vor urmări partida la televizor, nu merită să vadă cea mai bună versiune a naționalei!

Dincolo de ridicolul declarației date de Stoichiță, ea arată și altceva. Și anume faptul că nici cei de la FRF, nici selecționerul Gheorghe Hagi nu realizează importanța rezultatelor din campania Nations League. Drept urmare, suntem deja pe „tobogan“ în clasamentul FIFA și, dacă vom neglija importanța rezultatelor din Nations League, vom sfârși în urna a 3-a valorică, la tragerea la sorți pentru preliminariile Euro 2028. Ceea ce crește riscul de a pica într-o grupă foarte dificilă.

De amintit că România și-a permis luxul de a trimite „greii“ lotului în tribune, pentru partida cu Bosnia din această seară, în condițiile în care avem o singură victorie în 2026! Am bătut doar Țara Galilor, într-un amical la București, în iunie: 2-1.