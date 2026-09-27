Suedezii au deschis scorul prin Alexander Isak în minutul 20, însă Dennis Man a reușit să restabilească egalitatea după nouă minute. Scorul final a fost stabilit pe finalul primei reprize, când Gyokeres l-a învins pe Ionuț Radu. În repriza secundă, suedezii au avut și un gol anulat, al lui Stroud, după un henț comis de Alexander Isak.

Răzvan Raț: ”Am fost aproape de un rezultat bun”

Răzvan Raț (41 de ani), fostul internațional, a urmărit partida de la Stockholm și a remarcat jocul bun din prima repriză al selecționatei lui Gică Hagi. Fostul fundaș stânga spune că România a fost aproape de un rezultat bun în Suedia.

„Două reprize diferite, prima repriză în care chiar am arătat bine, după părerea mea, iar a doua repriză în care ne-a fost greu să avem ocazii și ne-a fost greu să ținem pasul cu echipa adversă.

Mai departe, evident că trebuie să luăm lucrurile bune din acest meci, nu știu câte pretenții aveam să câștigăm acest meci. Toată lumea se gândea că dacă făceam un rezultat de egalitate, era un rezultat foarte bun, să fim sinceri.

Am fost aproape să facem un rezultat bun, cel puțin golul trei, anulat, apropo de portar, e foarte interesant când vezi reluarea din spatele jucătorului care trage. Eu cred că a nimerit-o, nu cred că e un specialist în a lovi mingea”, a spus Răzvan Raț, la ”VOYO SPORT LIVE”.

Locul 1 din grupă va promova în Liga A din Liga Națiunilor și are șanse mari de calificare la EURO 2028. Poziția secundă asigură barajul de promovare în Liga 1, în timp ce locul 3 rămâne în Liga B. Locul 4, cel de care suporterii se tem, va juca un baraj de retrogradare cu o formație din Liga C.

Programul României din UEFA Nations League