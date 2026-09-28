Sorana Cîrstea a suferit o accidentare la gambă în timpul turneului de grand slam US Open, unde a ajuns până în „optimile” competiției, dar a fost eliminată de Jessica Pegula (6-3, 6-4).

Tenismena româncă și-a anunțat fanii când ve reveni pe terenul de tenis, după ce a ratat turneul de la Singapore din cauza accidentări sale.

Când va reveni Sorana Cîrstea: „Din nefericire...”

Sorana Cîrstea și-a anunțat fanii pe pagina ei oficială de Instagram că nu va putea juca la turneul de la Beijing, dar este gata să revină tot în China, pentru că are șanse mari să joace la turneul de la Wuhan.

„Din nefericire, gamba are nevoie de ceva mai mult timp, astfel că nu voi putea fi prezentă la Beijing. Dar ar trebui să ne vedem cu toții la Wuhan”, a anunţat Sorana Cîrstea, pe contul de Instagram.