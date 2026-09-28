GALERIE FOTO Când va reveni Sorana Cîrstea: anunțul făcut de sportiva româncă

Când va reveni Sorana Cîrstea: anunțul făcut de sportiva româncă Tenis
SPORT.RO
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Sorana Cîrstea a anunțat când ar putea reveni în circuitul WTA.

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Din articol

Sorana Cîrstea a suferit o accidentare la gambă în timpul turneului de grand slam US Open, unde a ajuns până în „optimile” competiției, dar a fost eliminată de Jessica Pegula (6-3, 6-4).

Tenismena româncă și-a anunțat fanii când ve reveni pe terenul de tenis, după ce a ratat turneul de la Singapore din cauza accidentări sale.

Când va reveni Sorana Cîrstea: „Din nefericire...”

Sorana Cîrstea și-a anunțat fanii pe pagina ei oficială de Instagram că nu va putea juca la turneul de la Beijing, dar este gata să revină tot în China, pentru că are șanse mari să joace la turneul de la Wuhan.

„Din nefericire, gamba are nevoie de ceva mai mult timp, astfel că nu voi putea fi prezentă la Beijing. Dar ar trebui să ne vedem cu toții la Wuhan”, a anunţat Sorana Cîrstea, pe contul de Instagram.

  • Cirstea rachete
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Sorana Cîrstea a coborât în clasamentul WTA

Sorana Cîrstea, 36 ani, aflată în ultimul an de competiţii, a coborât un loc şi este pe 16 în clasamentul WTA, dat publicităţii luni. Cîrstea are 2.464 puncte.

Şi Jaqueline Cristian a coborât 3 locuri şi este pe 58, cu 1.051 puncte. Gabriela Ruse ocupă locul 66, după o coborâre de o poziţie, având 991 puncte. Lideră a clasamentului mondial este kazaha Elena Rîbakina, care are 9.901 puncte.

Belarusa Arina Sabalenka este pe 2, cu 7.875 puncte, iar pe locul 3 se menţine americanca Jessica Pegula, cu 7.265 puncte.

Coco Gauff, din SUA, este pe locul 4, cu 7.244 puncte, iar rusoaica Mirra Andreeva ocupă locul 5, cu 5.743 puncte.

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